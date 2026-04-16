Los comedores escolares de la Xunta garantizan menús específicos por motivos de salud, pero «non relixiosos ou ideolóxicos»

Dos pequeños en un comedor escolar en una foto de archivo CESAR QUIAN

Los comedores escolares gestionados por la Xunta tendrán siempre menús adaptados para alumnado con intolerancias o alergias, justificadas con certificado médico, pero no se garantizará la existencia de opciones vegetarianas, sin cerdo u otras alternativas por razones que no sean sanitarias. «Isto é, sempre haberá menús específicos por motivos de saúde, pero non por motivos relixiosos, ideolóxicos, éticos ou de outra índole», aseveró este jueves el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una visita al Colexio Plurilingüe de Tenorio, en Cerdedo Cotobade.

El titular de Educación compartió mesa y plato con unos 250 estudiantes de este centro, ocasión que aprovechó para reivindicar que Galicia cuenta con un «moi bo» servicio de comedores escolares. Aseguró, además, que ya ofrecían menús «equilibrados e de calidade», diseñados y supervisados por nutricionistas «moito antes de que o Goberno do Estado aprobase o real decreto» que ha entrado en vigor este jueves y que obliga a aumentar el consumo de vegetales, pescado y alimentos integrales, reduciendo al mínimo las frituras y los ultraprocesados, entre otras cuestiones.

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Según Rodríguez, la entrada en vigor de esta normativa estatal no supondrá grandes cambios en el día a día de los comedores escolares gallegos. «Os nosos menús xa destacan pola súa calidade previa a que o impuxera ningún real decreto», aseveró. Y censuró que el Gobierno central imponga «requisitos de obrigado cumprimento de xeito unilateral, invadindo competencias e sen aportar un só euro». En esa línea, criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya comenzado a dar ayudas para comedor, pese a que el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar establecía que se iban a ampliar.

El conselleiro también quiso destacar que en Galicia es la Administración autonómica la que sostiene el grueso del servicio de comedor en los centros gallegos, con una inversión que cifró en 63,5 millones de euros por curso. Detalló que en los 432 comedores que gestiona la Xunta se sirven 62.000 menús diarios, con una inversión de 360.000 euros al día. Y recordó que este servicio se organiza en función de la renta familiar y que sus tarifas llevan congeladas desde el 2013, con una tarifa máxima de 4,5 euros que solo abona el 14 % de los usuarios.

En los colegios gallegos también existen servicios de comedor promovidos por asociaciones de madres y padres, por concellos o por centros privados o concertados.