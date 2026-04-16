El BNG propone limitar por ley el número de viviendas de uso turístico en Galicia

Foto de archivo de candados para dejar las llaves de los pisos turísticos.

El BNG registrará este mes una proposición de ley para reclamar que la legislación gallega establezca un límite al número de viviendas de uso turístico (VUT) que puede haber en Galicia. El objetivo: «blindar a función social da vivenda» y evitar que el parque existente «se converta nun parque hoteleiro». La líder del Bloque, Ana Pontón, hizo este anuncio en la apertura este jueves de una jornada sobre retos y soluciones para el problema de la vivienda en la que han participado representantes institucionales del BNG y de otras formaciones políticas, así como profesores, abogados y asesores expertos en la materia.

Pontón explicó que su propuesta legislativa incluye establecer un tope al número de VUT que pueden funcionar en la comunidad, y que ese límite deberá tener en cuenta el «impacto por zonas». De hecho, la cantidad de viviendas turísticas registradas es muy diferente en los distintos concellos.

La norma también blindará la exigencia de una licencia previa para que la VUT sea autorizada. Esa licencia tendría una duración de cinco años, que podrían ser prorrogables. La intención sería asegurar que cumplen con la normativa antes de salir al mercado ya que, según Pontón, hoy hay un «coadoiro» y «moitísimas vivendas ilegais non cumpren coa normativa».

Además, la propuesta del Bloque incluirá la necesidad de elaborar un mapa para examinar la distribución de las viviendas de uso turístico en Galicia, un análisis del perfil de los propietarios (quién es la persona física o jurídica) y de la gestión que se hace de la vivienda, además de analizar el impacto que están teniendo las concentraciones de este tipo de pisos o casas en el derecho a la vivienda habitual.

Alquiler y vivienda protegida

La líder del BNG también abogó por que se garantice por ley la protección «permanente» de toda la vivienda protegida que recibe recursos públicos, independientemente de que se haga en suelo público o no, y por blindar por ley que la Xunta tenga que establecer zonas donde se regulen los precios del alquiler, para contener los importantes incrementos que están sufriendo.

Por otro lado, los nacionalistas abogan por movilizar viviendas vacías en régimen de alquiler combinando distintos instrumentos que incentiven su salida al mercado, y recuerdan que Galicia es la segunda comunidad del Estado con más vivienda sin inquilinos.

Por último, el Bloque marca otra línea de actuación para multiplicar el parque de vivienda pública mediante la construcción de vivienda nueva, pero también mediante la compra y rehabilitación de la que ya esta construida, empezando por comprar toda vivienda protegida que se ponga a la venta.