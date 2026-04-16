Besteiro participará en la cumbre progresista de Barcelona liderada por Sánchez, Lula y Löfven

Besteiro, en el centro de la imagen, en el Parlamento gallego. PACO RODRÍGUEZ

El socialismo gallego estará presente en la Global Progressive Mobilisation, la cumbre progresista que se celebrará entre el viernes y el sábado en la Fira Gran Via de Barcelona. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, asistirá al encuentro promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos (PES) y la Alianza Progresista, que reunirá a líderes políticos, activistas y representantes progresistas de todo el mundo, con la participación de más de cien formaciones políticas.

La cita está impulsada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al presidente del PES, Stefan Löfven. En Barcelona estarán jefes de gobierno como Lula da Silva, de Brasil; Claudia Sheinbaum, de México; o Gustavo Petro, de Colombia. También participarán el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como la Nobel de la Paz María Ressa.

Para Besteiro, la presencia del PSdeG en este foro es «unha cuestión de coherencia política», alertando que está en juego «o futuro das nosas democracias». «Galicia ten que estar aí», insiste el líder del PSdeG ante los retos que se debatirán en Barcelona, como los derechos humanos, la lucha contra los discursos de odio y la respuesta a la desinformación, que «non son problemas afastados», alerta, sino que también se padecen en Galicia.

«Tamén aquí sentimos a polarización que rompe a convivencia, tamén aquí vemos medrar as mentiras e os relatos enganosos que contaminan o debate público, e tamén aquí se estenden discursos que exclúen e sinalan ao diferente», añade Besteiro en un audio remitido a los medios.