La Xunta insiste en reclamar al Gobierno la transferencia de la AP-9 y del ingreso mínimo vital

Peaje de la AP-9 en Teo, en una imagen de archivo XOAN A. SOLER

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, ha insistido este mediodía en el Parlamento gallego que la Xunta continúa reclamando al Gobierno central la competencia del ingreso mínimo vital, que han logrado ya el País Vasco, Navarra y Cataluña, y la transferencia de la AP-9. Sobre la primera demanda, el Gobierno gallego demanda el traspaso con la idea de gestionarlo al mismo tiempo que la risga, con el objetivo de evitar que las personas afectadas tengan que ir de una Administración a otra para complementar las ayudas estatales y autonómicas. El traspaso, solicitado en junio del 2024, sigue aún pendiente de respuesta, tal y como ha revelado la directora xeral.

Durante su comparecencia, Sandra Vázquez volvió a poner el foco en el rescate de la concesión de la AP-9 y el traspaso de la titularidad de la gestión a la Xunta, una infraestructura clave para Galicia, dijo. El Ejecutivo gallego reitera la necesidad de avanzar ya en su transferencia después de años de debate en el Congreso de los Diputados y advierte del impacto económico que suponen los peajes, entre los más caros del Estado, tanto para la ciudadanía como para el tejido productivo.

«Parece que en Galicia pagamos un imposto revolucionario pola peaxe desta infraestrutura», ha lamentado la directora xeral en su comparecencia, quien ha revelado que el Gobierno gallego espera conseguir este año la gestión de los aeródromos no comerciales y las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras. El objetivo es poder agilizar los trámites y mejorar la respuesta al reto demográfico y a las necesidades reales del mercado laboral gallego. «Non se trata de solicitar transferencias sen límite, senón de asumir o que honestamente cremos que podemos facer mellor que o goberno central», subrayó Sandra Vázquez.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han reprochado a la Xunta el insignificante balance en materia de autogobierno, puesto que desde que Feijoo llegó a la Xunta en el 2009, hace 17 años, Galicia solo ha conseguido una competencia, la transferencia de la gestión del litoral. La diputada socialista Patricia Iglesias ha argumentado que los datos reflejan la «ausencia dunha estratexia sostida» de los populares para incrementar el autogobierno gallego, al tiempo que ha recordó que la situación de la AP-9 se produce por la prórroga «ilegal» concedida por el Gobierno de José María Aznar (PP) hasta 2048. «A Xunta utiliza a confrontación por sistema e a nula colaboración institucional», según Iglesias, que ha vinculado esto al aumento de la «conflictividade co Estado».

También el diputado del BNG Iago Tabarés se ha referido al balance de transferencias, destacando que 45 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia aún quedan muchas competencias pendientes y otras que están sin desarrollar. Así, ha recordado que Galicia no cuenta con un cuerpo policial propio, ni con competencias sobre salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, o sobre la red ferroviaria o el ámbito meteorológico, entre otras.

Por su parte, el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez ha abundado en que este ámbito competencial «é a historia dun conflicto continuo» por parte del Gobierno central, al que ha calificado de «inimigo de Galicia» por sus «agravios interminables» y los «ataques» a la comunidad. Rodríguez, que intervenía por primera vez en la comisión después de reincorporarse la semana pasada a la actividad parlamentaria tras su recuperación del accidente de tráfico que sufrió el 27 de enero, ha agradecido el «cariño» y la «preocupación» recibidos tanto por parte de su grupo parlamentario como de los otros partidos durante su convalecencia.

Nueva negociación bilateral entre Gobierno y Xunta, esta vez por la Lei do Deporte

Entre tanto, Xunta y Gobierno central mantienen abierto un nuevo frente de discrepancia en competencias. En este caso, por la reforma de la ley del deporte gallego, que intentarán solucionar a través de un grupo de trabajo designado por la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones.

Así se ha publicado este miércoles tanto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en una resolución en la que se da publicidad al acuerdo para «iniciar as negociacións para resolver as discrepancias manifestadas» y para designar un grupo de trabajo que proponga a la comisión bilateral la solución que proceda, que será comunicada al Tribunal Constitucional, ya que se trata de la negociación previa a la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad, si no hay acuerdo.

La reforma, aprobada el año pasado consta de un solo artículo, pero el Gobierno central cree que podría vulnerar competencias estatales. Y es que incluye la posibilidad de que la Xunta se persone, de acuerdo con la víctima, en los procesos judiciales que deriven de actos de violencia en el deporte, de modo similar a lo que el Gobierno gallego lleva haciendo desde el 2013 en casos de violencia de género. Precisamente ese precedente hace que el Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, expresara el mes pasado su sorpresa ante la posibilidad de que La Moncloa vea en ello una posible invasión de competencias.