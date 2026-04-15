La Xunta formará en violencia digital a los agentes sociales que atienden a las víctimas

Jóvenes con teléfonos móviles ante un instituto de Carballo ANA GARCÍA

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció que el jueves se abrirá el proceso de consulta pública de la futura Lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia dixital de Galicia. Así, hasta el próximo 8 de mayo, particulares, entidades y organismos interesados podrán presentar sus alegaciones al texto. Entre las principales novedades, destaca el plan de formación especializada de la Xunta destinado a todos los agentes sociales que participan en la atención directa a las víctimas de violencia digital.

García destacó que «Galicia será pioneira en España e en Europa» al dotarse de una legislación específica de estas características, con la que se quieren combatir violencias como el ciberacoso o la violencia sexual digital, que supone el envío no consentido de mensajes de contenido sexual o la difusión no consentida de material sexual. Una violencia en la que menores, mujeres y personas LGTBI son los más afectados.

Entre las principales novedades, García destacó el plan de formación especializada sobre violencia digital para todos los agentes sociales que participan en el proceso de atención a las víctimas. Estará destinada al personal de los Centros de Información á Muller, centros de crisis, los servicios sociales municipales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los letrados, a través de los colegios oficiales. Una formación que la conselleira definió como «moi necesaria, xa que a violencia dixital é un concepto moi amplo que engloba diferentes realidades». Otra de las novedades será que la Xunta garantizará la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de acoso y violencia digital, con independencia de su edad o género, «antes, durante e despois da denuncia».

Borrado de la huella digital

La norma también incluirá la puesta en marcha de un servicio de borrado de la huella digital, con el que se trata de facilitar la eliminación del material digital accesible en red que se usó como instrumento de acoso o violencia digital. También se prevé la creación de un espacio virtual en el que las víctimas podrán recibir asesoramiento gratuito para prevenir otros ataques de violencia digital. La finalidad, según explicó la conselleira, es que las víctimas sepan reaccionar y tomen las medidas necesarias ante el acoso y las violencias que sufren a través de cualquier dispositivo.

Otra medida serán los programas psicopedagógicos de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías dirigidos a menores y a sus familias. También se implantarán otros planes de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, en secundaria y en la universidad. Fabiola García afirmó que esta norma «será unha ferramenta moi importante e necesaria» para combatir las diferentes expresiones y nuevas formas que adopta la violencia de género a través de las nuevas tecnologías.