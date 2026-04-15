La Voz de Galicia es el tercer periódico de España en difusión y el quinto en audiencia

Imagen de la rotativa de La Voz de Galicia. VÍTOR MEJUTO

El Estudio General de Medios (EGM) publicado ayer revela que La Voz de Galicia es el periódico preferido por los gallegos para informarse. Lo escogen seis de cada diez y se mantiene como líder en la comunidad con 310.000 lectores, una cifra que no alcanza la suma de sus cuatro seguidores. Entre Faro de Vigo, La Región de Ourense, El País y El Progreso de Lugo acumulan 309.000 lectores.

El periódico presenta crecimientos importantes en zonas como A Coruña y su área metropolitana, el entorno de Santiago y la provincia de Pontevedra, donde crece casi un 10,9 %, apoyado especialmente en la ciudad de Vigo y su área.

En España, La Voz de Galicia repite en esta ola del EGM como el quinto periódico más leído. Sin embargo, los últimos datos de difusión de la OJD, ya auditados y referidos al conjunto del 2025, dan a la cabecera gallega un tercer puesto a nivel nacional con un promedio de 39.856 ejemplares, solo por detrás de El País y La Vanguardia.

Los oyentes de RadioVoz crecen un 60 %

RadioVoz alcanza los 67.000 oyentes en un contexto de cierto estancamiento de las audiencias radiofónicas en Galicia. Frente a este panorama, los datos del último EGM dan a la cadena de la Corporación Voz un crecimiento del 60 % respecto a los últimos datos del año pasado, con especial fuerza en A Coruña y Vigo. Es, además, la única cadena gallega que sube, ya que la Radio Galega sufre un descenso del 7 % en sus oyentes.