La Voz de Galicia es el tercer periódico de España en difusión y el quinto en audiencia
GALICIA
La OJD acaba de auditar los datos y la ola de encuestas del EGM salió ayer miércoles16 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Estudio General de Medios (EGM) publicado ayer revela que La Voz de Galicia es el periódico preferido por los gallegos para informarse. Lo escogen seis de cada diez y se mantiene como líder en la comunidad con 310.000 lectores, una cifra que no alcanza la suma de sus cuatro seguidores. Entre Faro de Vigo, La Región de Ourense, El País y El Progreso de Lugo acumulan 309.000 lectores.
El periódico presenta crecimientos importantes en zonas como A Coruña y su área metropolitana, el entorno de Santiago y la provincia de Pontevedra, donde crece casi un 10,9 %, apoyado especialmente en la ciudad de Vigo y su área.
En España, La Voz de Galicia repite en esta ola del EGM como el quinto periódico más leído. Sin embargo, los últimos datos de difusión de la OJD, ya auditados y referidos al conjunto del 2025, dan a la cabecera gallega un tercer puesto a nivel nacional con un promedio de 39.856 ejemplares, solo por detrás de El País y La Vanguardia.
Los oyentes de RadioVoz crecen un 60 %
RadioVoz alcanza los 67.000 oyentes en un contexto de cierto estancamiento de las audiencias radiofónicas en Galicia. Frente a este panorama, los datos del último EGM dan a la cadena de la Corporación Voz un crecimiento del 60 % respecto a los últimos datos del año pasado, con especial fuerza en A Coruña y Vigo. Es, además, la única cadena gallega que sube, ya que la Radio Galega sufre un descenso del 7 % en sus oyentes.