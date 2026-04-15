Vota y opina: ¿Crees que las administraciones ponen las medidas suficientes para evitar la okupación de viviendas?

La casa okupa se encuentra en la zona de la ribera de Neda, en Xuvia. Kiko Delgado

En lo que va de año, han disminuido casi un 7,5 % las cifras de familias desalojadas de su vivienda por el Servicio Común de Embargos y Notificaciones de Vigo por no pagar el alquiler (y ocasionalmente la hipoteca). Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, han sido expulsadas 61 familias, frente a las 66 de hace un año. Hay otras 16 familias esperando a ser desalojadas de sus hogares en las próximas semanas. A veces, los caseros se ven desesperados por los retrasos judiciales y recurren a otros métodos que causan tristeza entre los funcionarios de la Oficina Común de Embargos. «Es bien triste recurrir a desokupas por la lentitud que tienen aquí, en la Justicia», dice un trabajador.

En Xuvia, Narón, una banda itinerante han okupado una vivienda en Neda. Incluso le conectaron un sistema antirrobos con alarmas al edificio. Estos moradores —dos hombres y una mujer— son como aves nocturnas. «Duermen de día, delinquen de noche», confirman sus vecinos. Por la noche, hace su recorrido para entrar en garajes y llevarse objetos de valor. La Guardia Civil detuvo a uno de ellos, un varón de 39 años, el pasado fin de semana, pero quedó en libertad con cargos. Por eso os preguntamos, ¿ponen las administraciones las medidas suficientes para evitar okupaciones de vivienda?

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