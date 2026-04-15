Las termas de Ourense, las murallas de Tui o la lonja del Gran Sol: los ingenieros piden rehabilitar siete infraestructuras gallegas con potencial turístico

En la parte superior, la presa de Meicende (Arteixo) y el túnel de Montefurado, en Quiroga; en la parte inferior, la lonja del Gran Sol en A Coruña, las termas de A Chavasqueira en Ourense y la estación de Boborás.

Aunque acostumbran pasar desapercibidas cuando se habla del vasto patrimonio que conserva un territorio como el gallego, las obras públicas guardan un importante valor histórico que hay que preservar. Trabajando con esa premisa en mente, los ingenieros de caminos, canales y puertos han elaborado un informe en el que proponen conservar, rehabilitar y promover la difusión pública de siete infraestructuras que tienen un destacable potencial turístico en las cuatro provincias de la comunidad. Entre las obras sobre las que han puesto el foco están las termas de Ourense, los depósitos de agua de Vigo o las murallas de Tui.

En cuanto a la red termal de Ourense, los ingenieros consideran que el conjunto de elementos que conforman la red está en un buen estado de conservación gracias al mantenimiento de las zonas de baño y la rehabilitación que se ha llevado a cabo en varios puntos. No obstante, subrayan que algunos manantiales secundarios presentan problemas de accesibilidad, falta de señalización y afecciones derivadas del uso intensivo o de la presión urbana. Por ello, recomiendan reforzar el mantenimiento y la gestión integral del sistema termal, y crear y mejorar rutas interpretativas y nuevos materiales divulgartivos que expliquen la importancia geológica e hidráulica de la red.

En la provincia ourensana, los ingenieros también se han fijado en la estación de ferrocarril de Boborás, que se encuentra en un estado muy deficiente. El abandono prolongado ha provocado el deterioro de las cubiertas, la pérdida de carpinterías y revocos, y daños estructurales en muros y forjados», apuntan desde el Colegio de Ingenieros, antes de recomendar que se recupere el conjunto como un espacio multiusos en el que tendrían cabida un centro de interpretación sobre la historia del ferrocarril y exposiciones culturales. En el 2014 se firmó un convenio con Renfe para hacerlo realidad, pero nunca llegó a materializarse.

También al sur de la comunidad, el otro foco de atención son los depósitos de agua de O Castro, en Vigo. Todos ellos están en mal estado de conservación, y el edificio histórico yace deteriorado entre grafitis, daños en elementos ornamentales y pérdidas de revoco. Esta infraestructura hidráulica continúa desempeñando un papel esencial en el abastecimiento de Vigo, pero la ausencia de mantenimiento genera una imagen de abandono muy notable en un espacio urbano de gran visibilidad y significado histórico. Para recuperar el resplandor de la infraestructura, los especialistas sugieren más limpieza, restaurar las fachadas y proteger los depósitos de los actos vandálicos.

Igual de preocupante resulta para los ingenieros el estado de las murallas de Tui. El derrumbe del baluarte Ángulo dos Demos demuestra la fragilidad de los diferentes elementos que componen el sistema defensivo de la ciudad. Algunos tramos están muy erosionados y la mampostería se ha desplazado, incrementando el riesgo de desprendimientos. La solución para revertir el desgaste pasa por realizar trabajos de recuperación volumétrica y por emplear técnicas compatibles con los restos históricos.

En la provincia de A Coruña, también hay obras públicas con interés histórico y turístico en las que habría que reforzar su rehabilitación. Una de ellas es la coruñesa lonja del Gran Sol, que se conserva en un estado estructural aceptable pese a que presenta signos de envejecimiento propios del paso del tiempo y del ambiente marino. Por ello, según apunta el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos de Galicia, resulta prioritario «compatibilizar su mantenimiento operativo con acciones de conservación patrimonial y divulgación a través de recursos interpretativos que expliquen la relevancia de la lonja en la historia de la ciudad.

Muy cerca de allí, en el concello de Arteixo, se sitúa la presa de Meicende. Se encuentra en un estado satisfactorio, pero con signos de envejecimiento propios de una infraestructura de su época. Además, su estructura de bóvedas múltiples requiere, según los ingenieros, una vigilancia continua para garantizar su estabilidad y reforzar su valor como elemento destacado del patrimonio de la ingeniería civil gallega.

En Lugo, el Colegio de Ingenieros pide fijarse en el túnel de Montefurado, en Quiroga. La conservación de la infraestructura, según apunta el documento en el que figuran un centenar de obras de toda España, se puede considerar «razonablemente buena» pese a su antigüedad. Para garantizar su pervivencia, los ingenieros recomiendan una limpieza controlada de la vegetación y realizar un estudio geotécnico y arqueológico que evalúe el estado del túnel para así consolidar los sectores inestables y frenar procesos erosivos.