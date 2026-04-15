Sumar activa en Galicia las alianzas con Podemos y Anova para las elecciones municipales
REDACCIÓN / LA VOZ
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El secretario xeral, Paulo Carlos López, también envía cartas a los líderes de Esquerda Unida y Equo para explorar coaliciones de cara a los comicios del próximo año15 abr 2026 . Actualizado a las 12:13 h.
Sumar se sacude en Galicia las asperezas y tensiones que el partido fundado por Yolanda Díaz sufre con otras fuerzas políticas en la esfera nacional. Especialmente con Podemos, con quien llegó a un acuerdo de