El Sergas acuerda con sindicatos pagar más las horas extras al personal de los PAC

Un PAC de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

El Sergas firmó este miércoles con los sindicatos CSIF, CC.OO. y UGT el acuerdo que permitirá incrementar las retribuciones del personal que trabaja en los puntos de atención continuada (PAC) de la comunidad. En concreto, los médicos verán incrementada en cinco euros cada una de las horas extras que realicen. La subida empezará por dos euros desde abril, a los que se sumarán otros tres en enero del 2027. En el caso del personal de enfermería, se consolidará un incremento de casi el 23 %, como ya había sido acordado.

Entre los acuerdos firmados ayer, también destaca la retribución de los sábados trabajados en los PAC. A partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para los médicos, de 135 euros para enfermeros, y de 96 euros para el personal de gestión y servicios. También se acordó crear 211 plazas de profesionales para los PAC hasta el 2028. Serán 100 médicos, 80 enfermeros, y 31 de gestión y servicios.

Además, el acuerdo establece que la prestación de actividad en los PAC se regirá por el principio de voluntariedad efectiva que se acordaron en la mesa sectorial de Sanidade del pasado 27 de marzo. En otro orden de asuntos, el Sergas también refrendó su compromiso de poner en marcha, «de xeito inmediato», un plan de mejoras para el personal médico de urgencias hospitalarias, que también cobrarán 5 euros más en la hora de guardia, y aceptará la reivindicación histórica de que la noche del viernes se retribuya como módulo prefestivo.