La regularización en Galicia beneficiará mayoritariamente a hispanoamericanos
REDACCIÓN / LA VOZ
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Representan la mitad de la población extranjera en la comunidad. La Xunta no descarta recurrir el real decreto16 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los trabajadores de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo comienzan hoy a recibir las primeras solicitudes vía telemática de personas migrantes que quieren regularizarse en España. También hoy abre el plazo