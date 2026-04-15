La regularización en Galicia beneficiará mayoritariamente a hispanoamericanos

S. P. REDACCIÓN / LA VOZ

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Oficina de extranjería en A Coruña, en una imagen de archivo
Oficina de extranjería en A Coruña, en una imagen de archivo ANGEL MANSO

Representan la mitad de la población extranjera en la comunidad. La Xunta no descarta recurrir el real decreto

16 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los trabajadores de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo comienzan hoy a recibir las primeras solicitudes vía telemática de personas migrantes que quieren regularizarse en España. También hoy abre el plazo

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