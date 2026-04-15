El personal de los PAC que trabaje 24 horas los sábados cobrará un complemento

PAC de Santiago, en una foto del pasado sábado 11 de abril PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Sanidade sigue adelante con su propuesta para que los puntos de atención continuada (PAC) asuman la jornada de los sábados por la mañana. Así lo recoge el decreto que ultima el Sergas y que en principio aprobará el próximo lunes el Consello de la Xunta. Con el objetivo de encontrar personal suficiente para cubrir las guardias de estos dispositivos asistenciales, el pasado 27 de marzo la consellería acordó con las organizaciones sindicales un programa de voluntariedad dirigido a todo el personal de atención primaria —PAC y centros de salud— que recoge incrementos retributivos en estas jornadas voluntarias.

Pero en el caso de los sábados por la mañana, cuando entre en vigor el decreto en caso de que no haya voluntarios quienes deben asumir la asistencia son los trabajadores de los PAC, lo que implica un cambio en sus condiciones de trabajo, ya que hasta ahora su horario empezaba a las 15 horas. Por eso la Xunta presentó en la mesa sectorial de este miércoles un programa especial para retribuir al personal que haga guardias de 24 horas ese día, y que supondrá 168 euros brutos para los médicos, 135 para los enfermeros y 96 para el personal de servicios generales.

Se trata de un programa temporal dirigido solo al personal de PAC y para aquellos trabajadores que hagan guardias de 24 horas en sábado, es decir, no para quienes realicen un refuerzo por la mañana o por la tarde únicamente. El acuerdo fue suscrito por tres de los cuatro sindicatos con representación, CSIF, CC.OO. y UGT. La CIG-Saúde no lo ratificó por dos motivos, por no incluir al personal que trabaje los sábado pero no 24 horas, y por tratarse de una medida especial, y por lo tanto temporal, «se a ampliación do horario é estrutural, o programa debería ser estrutural, deste xeito pode ser que nun prazo de tempo a consellería decida suprimilo», explica Ana Lestón.

Los trabajadores de los PAC siguen mostrando su rechazo a un decreto que modifica sus condiciones de trabajo, y de hecho se concentraron nuevamente delante de la sede de la Consellería de Sanidade mientras se celebraba la mesa sectorial. En la reunión la Xunta también dio luz verde al incremento retributivo de los médicos de urgencias hospitalarias, que supone un aumento de unos 3.560 euros al año. La medida no contó con el apoyo de ningún sindicato.