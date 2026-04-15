Los oyentes de RadioVoz crecen un 60 %, según el EGM

La locutora Raquel González en el estudio de RadioVoz en Lugo ALBERTO LÓPEZ

RadioVoz alcanza los 67.000 oyentes en un contexto de cierto estancamiento de las audiencias radiofónicas en Galicia. Frente a este panorama, los datos del último EGM (Estudio General de Medios), hecho público este miércoles y correspondientes a la primera ola de encuestas de este 2026, dan a la cadena de la Corporación Voz un crecimiento del 60 % respecto a los últimos datos del año pasado.

El comportamiento es especialmente bueno en la frecuencia de A Coruña, donde es líder absoluta en la franja de programación local, y también hay una subida importante de oyentes en Vigo.

RadioVoz es, además, la única cadena gallega que sube, ya que la Radio Galega sufre un descenso del 7 % en sus oyentes. No es la única. EsRadio pierde un 29 % en Galicia y la COPE, un 1 %. Onda Cero se mantiene sin cambios, mientras que RNE y SER experimentan subidas del 8 y el 6 % respectivamente, muy lejos de los 60 puntos que crece RadioVoz.

Por su parte, el EGM vuelve a mostrar que La Voz de Galicia es el periódico más elegido por los gallegos para informarse. Lo escogen seis de cada diez personas y se mantiene como líder en la comunidad con 310.000 lectores. Una cifra que no alcanza la suma de sus cuatro inmediatos seguidores. Faro de Vigo, La Región de Ourense, El País y El Progreso de Lugo acumulan entre todos 309.000 lectores. Todo ello a pesar de que La Voz experimenta una caída del 4 %, según esta primera ola de encuestas del año.

Además, el periódico presenta crecimientos importantes en ciertas zonas como A Coruña y su área metropolitana, el entorno de Santiago y también la provincia de Pontevedra, donde crece casi un 10,9 %, apoyado especialmente en la ciudad de Vigo (donde los lectores de La Voz suben un 16,7 %) y su área, así como en los municipios del entorno de la ciudad del Lérez.

En España, La Voz de Galicia repite en esta ola del EGM como el quinto periódico más leído, por detrás de El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. Sin embargo, los últimos datos de difusión de la OJD, ya auditados y referidos al conjunto del 2025, dan a la cabecera de la Corporación Voz un tercer puesto a nivel nacional con un promedio de 39.856 ejemplares, solo por detrás de El País y La Vanguardia.