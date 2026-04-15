Jueces para la Democracia reclama la «reposición de la legalidad» en el TSXG tras los traslados que apartaron a varios jueces de las decisiones sobre parques eólicos

Fachada del TSXG PACO RODRÍGUEZ

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado este miércoles «la reposición de la legalidad» en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras los traslados forzosos de varios jueces que causaron polémica el mes pasado.

Esos traslados afectan a cuatro jueces de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que decide, entre otras cuestiones, sobre los parques eólicos autorizados por la Xunta. Entre los magistrados afectados está Luís Villares, antiguo candidato a la Xunta por En Marea.

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A través de un comunicado, la asociación judicial ha planteado varias peticiones, que ha presentado por escrito al TSXG, en la creencia de que servirán para «la reposición de la legalidad».

La primera de sus peticiones es que «por una elemental exigencia de transparencia real y efectiva, en lo sucesivo se incorporen al orden del día —publicado y comunicado a la carrera judicial— de las reuniones de la Sala de Gobierno, en pleno o en comisión, todos los puntos que vayan a ser tratados en las correspondientes reuniones».

También reclaman se comunique al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los acuerdos que variaron la composición de las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG «fueron adoptados obviando que no existía una previa aprobación por la Sala de Gobierno de los criterios anuales de conformación de las Secciones».

«Que también, para el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, proceda la Sala de Gobierno a iniciar los trámites para aprobar, con la correspondiente transparencia y publicidad, unos criterios objetivos de conformación de Secciones», es la tercera de las solicitudes.