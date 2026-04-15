Los futuros residentes de la sanidad gallega comenzarán a elegir destino el 23 de abril

Pruebas de formación sanitaria especializada el pasado mes de enero en Santiago XOAN A. SOLER

El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer las fechas para que los más de treinta mil titulados que superaron las pruebas de formación sanitaria especializada elijan alguna de las 12.366 plazas ofertadas este año, de las que 682 están en Galicia. Comezarán el próximo 23 de abril los aspirantes de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, es decir, los que hicieron el examen FIR, PIR, QIR, BIR y RFIR. El 24 arrancarán los enfermeros que superaron el EIR y el 4 de mayo será el turno de los mir, más de 15.200 aspirantes para 9.276 plazas.

El año pasado el ministerio retomó la modalidad presencial, por lo que los aspirantes pueden solicitar la elección de plaza tanto por medios electrónicos como mediante comparecencia física. Aunque posteriormente se comparezca de forma presencial, desde Sanidad aconsejan que la solicitud se realice por medios electrónicos. La mayoría de las plazas ofertas son para médicos y enfermeros, de ahí que la elección del resto de residentes se concentre el 23 de abril, mientras que en el caso de los aspirantes al EIR se extienda del 24 al 30 de abril y en el caso de los mir del 4 al 27 de mayo.

El año pasado, por primera vez en las últimas convocatorias, se agotaron todas las plazas mir, incluidas las de medicina de familia, debido a la vuelta de la modalidad presencial y a la repesca que hace ahora el ministerio con las plazas vacantes.

El salario de los mir gallegos, de los más bajos

Precisamente este miércoles el Sindicato Médico de Granada ha dado a conocer un estudio comparativo del salario de los residentes que concluye que los mir de Galicia son los que tienen las retribuciones mensuales netas, sin contar guardias, más bajas del Estado. En concreto un mir de primer año cobraría 1.152 euros y uno de quinto 1.466. El sueldo más alto es según este informe el de los residentes de Baleares y País Vasco. Si se hace el cómputo anual, sin embargo, los residentes gallegos no son los que menos cobran pese a estar en la parte baja de la tabla.

El estudio también analiza el precio de las guardias, obligatorias para los mir, y en este caso la retribución que abona el Sergas está por encima de la media estatal, 16,05 euros la hora para un residente de primer curso, frente a los 11,20 de Canarias, por ejemplo.