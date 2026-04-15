Las farmacias rurales de zonas especiales podrán pedir ayudas a partir del próximo miércoles

Las boticas rurales, en la foto la de Outes, realizan una labor sanitaria muy importante en las pequeñas poblaciones CARMELA QUEIJEIRO

El Diario Oficial de Galicia acaba de publicar la orden de ayudas para apoyar a las farmacias ubicadas en zonas farmacéuticas especiales. Son 29, 18 en la provincia de Ourense y 11 en la de Lugo, y con estas subvenciones la Consellería de Sanidade pretende compensar los gastos de funcionamiento de estas boticas afincadas en el rural y permitir la conciliación laboral y familiar de sus titulares con la contratación de personal adjunto para guardias y vacaciones.

Para optar a estas ayudas, que en el 2026 se acercan a los cien mil euros, hay que cumplir una serie de requisitos. Pertenecer a estas zonas especiales y tener problemas de viabilidad económica, o bien realizar un número de guardias determinado. En concreto, haber tenido una facturación por recetas inferior a 235.000 euros anuales en el 2025, hacer guardias diurnas de lunes a sábado con una facturación inferior a 400.000 euros al año o, por ejemplo, guardias todos los días del año con una facturación menor a 500.000 euros.

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El importe máximo de la subvención es de 18.000 euros al año y se abonará en un pago único. Las boticas que cumplan criterios tienen un mes para presentar solicitudes desde el próximo miércoles.

El Consello de la Xunta del pasado 20 de octubre aprobó la relación de zonas farmacéuticas especiales, consensuada con los colegios profesionales. Con esta convocatoria, Sanidade pretende establecer apoyos para facilitar la viabilidad de las boticas rurales y que puedan así garantizar la prestación farmacéutica a toda la población, sea cual sea su lugar de residencia.