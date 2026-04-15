El estado de la calzada tras las lluvias reaviva la polémica por los pasos de cebra LGTBI

M. M. A CORUÑA / LA VOZ

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Uno de los pasos de cebra LGTBI de A Coruña, anteayer.
Uno de los pasos de cebra LGTBI de A Coruña, anteayer. ANGEL MANSO

Autoescuelas, peritos y taxistas recuerdan que la normativa establece que deben ser líneas blancas y no de colores

16 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las consecuencias de las lluvias del invierno siguen coleando. A los baches, peatones y conductores suman otra queja generalizada: la mejorable señalización horizontal en la calzada. Los pasos de peatones que casi hay que adivinar

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