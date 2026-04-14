La Xunta espera que las diputaciones se impliquen para captar nuevas rutas aéreas

Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña GONZALO BARRAL

La Xunta espera que las diputaciones provinciales se impliquen en el esfuerzo conjunto para captar nuevas rutas para los tres aeropuertos de Galicia de forma coordinada, una iniciativa en la que el Gobierno gallego participará con fondos para la promoción turística en origen.

Así lo han trasladado este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una reunión con representantes de las diputaciones de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

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El encuentro forma parte de una ronda de contactos iniciada por el Gobierno gallego la semana pasada con diferentes actores para informar sobre su papel en la estrategia de captación de vuelos y ver si «entre todos» se logra «empurrar na mesma dirección e conseguir novos voos», ha insistido Calvo.

El conselleiro ha reiterado que, como ya anunció la semana pasada, el Ejecutivo autonómico aportará 100.000 euros a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos, hasta un máximo de dos por aeródromo, destinados a la promoción turística en origen. Lo que no harán será financiar vuelos directamente.

Calvo ha defendido que es Aena, propietaria y gestora de los aeropuertos, quien tiene la competencia para proponer el modelo a seguir en el desarrollo de las terminales. «Loxicamente ten toda unha serie de datos sobre as demandas existentes, tanto desde o punto de vista turístico como dos negocios, e o coñecemento das diferentes aeroliñas e os custes de cada unha», ha dicho.

También ha pedido la implicación de todas las administraciones en ese modelo, incluidas las diputaciones: «Traballando todos xuntos teremos máis éxito que se vai cada Administración polo seu lado».

Calvo se reunió la semana pasada con representantes del sector turístico y empresarial de Santiago de Compostela y tiene previsto realizar en los próximos días reuniones similares con los agentes económicos de Vigo y A Coruña.

La Xunta también ha solicitado una nueva reunión del grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia, que reúne a representantes del Gobierno central y la Dirección General de Aviación Civil, Aena, el Ejecutivo gallego, los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo, la Confederación de Empresarios de Galicia, el Consejo de Cámaras de Galicia y el Clúster Turismo de Galicia.