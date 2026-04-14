La Xunta abordará con sindicatos y patronal el impacto del absentismo

El conselleiro de Emprego, José González, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

La Xunta dialogará con los sindicatos y la patronal un plan para reducir el impacto negativo del absentismo laboral, «blindando os dereitos das persoas traballadoras». El objetivo, según explicó el conselleiro de Emprego, José González, es que el diálogo social sea el cauce con el que se implanten medidas para «mellorar e axilizar os procesos de control e xestión das baixas», pero también para mejorar el bienestar laboral y la prevención de riesgos laborales. El conselleiro aseguró que las causas de este problema se analizarán con

Durante un encuentro con representantes del Círculo de Empresarios de Galicia, en el que repasó diferentes iniciativas de su departamento, González aseguró que el absentismo laboral es «unha realidade complexa e multifactorial» y que tiene una elevada magnitud social y econonómica, que afecta directamente a la productividad del tejido empresarial gallego con un impacto, cifró la consellería, de 2.200 millones de euros anuales. Esa cuantía representa alrededor del 3 % del PIB gallego.

González también recordó que, proximamente, se aprobará el decreto que permitirá institucionalizar en Galicia el diálogo social para blindarlo en los procesos de control y gestión de las bajas, y que se pondrán en marcha nuevas medidas en materia de bienestar laboral y prevención de riesgos laborales para empresas y trabajadores. En su intervención, el conselleiro también destacó medidas para potenciar el mercado laboral interno, como la formación a la carta que se ofrece al tejido empresarial y el decreto de microcredenciales para el empleo que se implantará en los próximos meses.