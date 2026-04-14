Vota y opina: ¿Quién crees que es culpable en el caso de la primitiva perdida de A Coruña?

El lotero Manuel Reija (izquierda) y su hermano, el exdelegado de Loterías, Miguel Reija, durante la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO

El misterio de la primitiva perdida en A Coruña con 4,7 millones de euros enfila esta semana su recta final. Tras 14 años, este lunes comenzó uno de los juicios más esperados de Galicia. La primera sesión comenzó con sorpresa: dos familias pugnan por ser los legítimos propietarios del boleto. Este martes, diez testigos ofrecen piezas claves para completar las piezas del puzzle. Con el lotero que comprobó el premio sentado en el banquillo junto a su hermano, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, al fin se conocerá la verdad y el futuro judicial de los acusados. Se despejarán así las dudas sobre si el lotero actuó de buena fe cuando «se encontró el boleto premiado sobre el mostrador» de su administración de San Agustín, pero también se esclarecerá quién fue la persona que selló la combinación ganadora en el despacho de Carrefour.

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