Rueda viajará a China para reunirse con industriales de la automoción y promocionar Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda al embajador de la República Popular China, Yao Jing, durante la entrevista que mantuvieron en mayo del 2024.

Alfonso Rueda iniciará el próximo jueves 23 de abril un viaje a China para «explorar relacións comerciais e en materia de turismo, que redunden en beneficio do sector produtivo galego, tendo en conta o potencial económico do xigante asiático», anunciaron fuentes de la Xunta.

Está previsto que el presidente visite Sangai ese jueves y Pekín, capital china, el viernes y sábado. Entre otras actividades, Rueda se entrevistará con responsables de SAIC Motor, una de las seis grandes compañías de automoción de ese país; Anji Logistics, Hasco o Quingtao. También se reunirá con representantes de empresas gallegas afincadas en China y participará en una actividad de promoción turística.

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El presidente estará acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, que iniciará el viaje un día antes, el miércoles, y se entrevistará con responsables del conglomerado empresarial CITIC Group, y con altos cargos de la provincia de Zhejiang y de su capital, Hangzhou, una urbe de 12 millones de habitantes.

La visita se encuadra en los contactos que la Administración autonómica ha mantenido con China para aprovechar oportunidades de cooperación. En septiembre se celebró un foro entre empresas de la comunidad y del país asiático. En noviembre, una delegación de la consellería de Economía se trasladó a China para establecer contactos empresariales, una tarea en la que juega un «papel fundamental», señalaron desde la Xunta, la «embajada» del Igape. En la actualidad, añadieron las mismas fuentes, hay 190 empresas gallegas presentes en China de forma constante y un 43 % exportan a sus mercados con frecuencia.

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Rueda defenderá su viaje la «estabilidade institucional» y la «seguridade xurídica», que convierten Galicia en un territorio seguro con ventajas competitivas para captar inversiones foráneas, ante sus interlocutores.

En el plano turístico, el Gobierno gallego está en plena proyección del Camino de Santiago, con la vista puesta en el Xacobeo 2027. Turismo de Galicia está desarrollando distintas acciones para promocionarlo en mercados internacionales. La próxima semana, por ejemplo, llegará a Galicia un grupo de agentes de viajes chinos en una acción promocional que tiene el objetivo de familiarizarlos con el mercado gallego.