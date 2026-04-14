Rueda y el conselleiro de Emprego comparecerán en el Parlamento para dar cuenta del plan contra las bajas laborales fraudulentas

El exconselleiro de Medio Rural, hoy de Emprego, José González, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el consello de la Xunta. XOAN A. SOLER

El plan para combatir las bajas laborales fraudulentas, que protagonizó el debate del estado de la autonomía de la semana pasada, volverá a centrar el pleno del Parlamento gallego la semana que viene. En la jornada del martes, durante la sesión de control al presidente, Alfonso Rueda responderá a una pregunta de Ana Pontón sobre qué políticas está desarrollando la Xunta para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras gallegas, en lo que constituye un modo de responder a la propuesta del jefe del Ejecutivo autonómico. Así lo ha avanzado la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, al término de la junta de portavoces, celebrada esta mañana en O Hórreo. «Esa grande proposta está sustentada sobre mentiras, porque Galicia é a comunidade do Estado con menos baixas, e non o dicimos nós, senón a AIReF: o problema é o colapso do sistema sanitario, nontratar aos traballadores de vagos e aos médicos como defraudadores. E gravísimo», ha asegurado la diputada nacionalista.

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En la misma línea se ha expresado la viceportavoz socialista, Lara Méndez, que ha anunciado que su grupo presentara una pregunta urgente sobre este para que comparezca el conselleiro de Emprego, José González. El PSdeG lamenta que se ponga el foco en culpabilizar al trabajador y se parte de la premisa de reforzar el papel de las mutuas, sin que se ponga encima de la mesa ninguna medida de refuerzo del sistema sanitario público. Durante la sesión de control, los socialista han precisado que el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Alfonso Rueda sobre cuáles son las medidas para fortalecer la economía de Galicia en un contexto en el que el Gobierno central está habilitando ayudas para los sectores más castigados.

Tres aeropuertos

En el pleno del Parlamento se debatirá una proposición de ley del BNG para solicitar al Estado la competencia sobre los tres aeropuertos de interés general, los de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, que compiten entre sí para captar rutas aéreas, lo que abre la puerta a una mejora en materia de coordinación. Rodil ha dicho que se trata de un debate «necesario e oportuno» en un momento en el que este proceso se está convirtiendo en «unha especie de xogo da fame entre cidades». Según denuncia el Bloque, el Gobierno autonómico, en lugar de defenderlas, deja que cada localidad haga lo que pueda y decida por sí misma «cunha visión local».

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha manifestado su sorpresa por que el BNG hable de «localismos» cuando una de las implicadas es la alcaldesa nacionalista Goretti Sanmartín, de Santiago de Compostela, por lo que supone que será una «crítica» a su manera de actuar, dijo irónicamente. Pazos ha dejado claro que la propuesta del BNG corresponde a una «concepción da arquitectura estatal diferente a do PP» y ha apuntado que no es imprescindible tener la competencia para poder avanzar en la coordinación aeroportuaria, porque basta con que haya una voluntad política que ahora no existe. Por su parte, el PSdeG interpelará al Gobierno para exigirle que garantice una aprobación del Plan de defensa contra los incendios forestales (Pladiga) con «antelación suficiente» y «en prazo».

Las iniciativas del PPdeG se centrarán en reiterar la petición al Gobierno central para el rescate y la liberación de peajes de la AP-9, así como una proposición en defensa activa del sector lácteo gallego y pidiendo el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria para que el precio cubra los costes de producción.