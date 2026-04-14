Ribadeo homenajea al presidente Calvo Sotelo en el centenario de su nacimiento

El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, junto a la nieta de Calvo-Sotelo, muy emocionada, en el homenaje al presidente. Pepa Losada

Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo (Madrid, 1926-Pozuelo de Alarcón, 2008) fue el político que a principios de los ochenta, como presidente del Gobierno, aportó a España «estabilidad» para consolidar el sistema político democrático en el tramo final de la Transición tras el golpe del 23F, avanzó en el proceso de integración europea, firmó el documento de adhesión a la OTAN o estampó su firma en el Estatuto de Galicia. Pero a un tiempo también fue el político que propició el «salto cara á modernidade» de Ribadeo, la población gallega a la que estuvo íntimamente ligado desde su infancia hasta su fallecimiento y de la que fue nombrado Marqués de la Ría de Ribadeo.

Desde Madrid impulsó proyectos clave como el abastecimiento de agua, el Puente de los Santos, que une Galicia con Asturias, un centro de salud que supuso «o inicio dun modelo de atención digno» o la puesta en valor de la playa de As Catedrais. Y sobre esa doble vertiente, la de merecedor de un lugar destacado en la historia política reciente de España y en la sentimental del municipio mariñano, pivotó el homenaje que el Concello de Ribadeo, en colaboración con la familia Calvo Sotelo y el Parlamento de Galicia, le brindó este martes, 14 de abril, con motivo del centenario de su nacimiento.

La cita dio comienzo con una ofrenda floral ante su sepultura en el cementerio municipal. Participaron en ella Elisa, una de sus nietas, junto con el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que posteriormente presidió el pleno extraordinario municipal que supuso la apertura del calendario de actos que se desarrollará a lo largo del 2026 con el objetivo de poner en valor la figura de Calvo Sotelo. Incluirá, entre otros, un congreso en el que se analizará la consolidación del proceso democrático en España, una exposición fotográfica, actividades en centros educativos o la edición de un libro por parte del grupo Planeta.

Además, en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se ha cursado la solicitud de un sello conmemorativo. «Esta conmemoración supone el broche de oro a la intensa relación entre mi padre y Ribadeo», destacó en el pleno Juan, uno de sus ocho hijos, que disculpó la ausencia de su madre, Pilar. También intervino Antonio Martínez López, que fue alcalde de Ribadeo en la época en que Calvo Sotelo presidió el Gobierno, entre febrero de 1981 y diciembre de 1982. El acto concluyó con la interpretación de los himnos de Galicia y España.