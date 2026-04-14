El PPdeG exige explicaciones a Jácome, el PSdeG reclama que deje ya el cargo y el BNG pide diligencia a la Justicia
SANTIAGO / LA VOZ
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Los socialistas reprochan a los populares que «o fixeron alcalde e o seguen sostendo» y se preguntan si van a continuar14 abr 2026 . Actualizado a las 19:49 h.
Los tres partidos de la oposición en Ourense, PPdeG, PSdeG y BNG, coincidieron en la gravedad de la imputación de Gonzalo Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación, aunque con diferentes matices. También la