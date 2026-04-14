El PPdeG exige explicaciones a Jácome, el PSdeG reclama que deje ya el cargo y el BNG pide diligencia a la Justicia

Imagen de archivo de representantes de PP, PSOE y BNG cuando negociaron, sin éxito, una moción de censura contra Jácome. MIGUEL VILLAR

Los tres partidos de la oposición en Ourense, PPdeG, PSdeG y BNG, coincidieron en la gravedad de la imputación de Gonzalo Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación, aunque con diferentes matices. También la