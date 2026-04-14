Los médicos piden a la Xunta un convenio colectivo propio y amenazan con más huelgas

Concentración de médicos en el HULA en febrero, durante la huelga en contra del estatuto marco LAURA LEIRAS

El sindicato médico O´Mega, el mayoritario entre los médicos, ha convocado una huelga de cuatro días, del 27 al 30 de abril, en la sanidad gallega. El paro coincide con la protesta en contra del estatuto marco del Gobierno central —que también respalda esta organización— pero con reivindicaciones de carácter autonómico. Los facultativos gallegos reclaman un convenio colectivo propio, la aplicación efectiva de las 35 horas semanales, una jornada ordinaria máxima anual de 1.533 horas o la actualización del complemento de productividad variable entre otras demandas.

También asumen las reivindicaciones de los médicos que se niegan a hacer peonadas en los hospitales: una remuneración de la hora extraordinaria superior a la ordinaria, un aumento salarial de la actividad ordinaria, la recuperación de días de libre disposición perdidos o de la paga extra íntegra que se suspendió durante la última crisis.

O´Mega reclama a la Consellería de Sanidade el mismo talante que permitió desconvocar la huelga en atención primaria y ve posible llegar a un acuerdo para desconvocar el paro, «incluso antes de que comience». De no ser así, sentencia el sindicato, se verán abocados «a mantener esta convocatoria de huelga durante los próximos meses». Los paros médicos de los últimos meses han provocado miles de suspensiones de pruebas diagnósticas, consultas y operaciones, afectando a decenas de miles de gallegos.