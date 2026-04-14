Manuel Leyes, traumatólogo de deportistas de élite: «La vanidad es un lastre tremendo»

Uxía Carrera Fernández
Uxía Carrera OURENSE / LA VOZ

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El traumatólogo deportivo Manuel Leyes, en una conferencia en Ourense
El traumatólogo deportivo Manuel Leyes, en una conferencia en Ourense ALEJANDRO CAMBA

Asegura que hay pacientes que se convierten en amigos: «Tengo un cariño tremendo al alpinista Carlos Soria, me fui con él al Himalaya»

15 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de mil cirugías al año están en manos de Manuel Leyes (Ourense, 1967). Se ocupó de las de estrellas del deporte como Zinedine Zidane —entre una incontable lista de futbolistas—, Carolina Martín, Alberto Contador

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