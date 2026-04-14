Jácome debe irse

Jácome, en un pleno del Concello de Ourense. SANTI M. AMIL

Gonzalo Pérez Jácome siempre se ha presentado como un outsider. Le gusta comportarse como alguien ajeno al sistema, al que desprecia, y que desafía la política tradicional. Era lógico que lo hiciera mientras estaba fuera del sistema. Cuando entró a formar parte de las estructuras políticas —y sobre todo cuando empezó a cobrar de ellas— tenía que haberse quitado ese disfraz. Sin embargo, como es el traje con el que se siente más cómodo y más seguro, decidió seguir poniéndoselo cada mañana.

Desde que se sentó en el sillón en el 2019 —por cortesía del clan Baltar y de un PP que algún día se tirará de los pelos por aquella decisión— bordea la institucionalidad a la que está obligado y, más torpemente a la vista de la imputación, la legalidad. Si formas parte del sistema, tienes que cumplir sus normas. Si no, corres el riesgo de que un juez te señale el camino hacia el banquillo de los acusados, como le acaba de pasar al regidor de la tercera ciudad de Galicia.

Al político que decía que no era de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense, parece que se le olvidó lo de que había venido a servir. Así, sobre la decisión de no solicitar la compatibilidad, el juez dice que «solo obedece a su interés particular».

Ahora mismo Jácome es como uno de esos globos que se compran los niños en esas fiestas que a él tanto le gusta sufragar con el dinero de todos: al principio están muy hinchados y brillan al sol, pero según va pasando el tiempo se desinflan y ya no vuelan. El hombre que prometió que iba a regenerar la vida política de Ourense y a acabar con el baltarismo, el mismo que aseguró que no se pondría sueldo en el Ayuntamiento, se está desdibujando y desinflando.

Si en el auto judicial, que habla de una «vulneración absolutamente grosera» de la legislación, no apareciese su nombre, sino el de alguno de sus oponentes políticos, Jácome se estaría desgañitando —y desgañitar no es una palabra elegida al azar— para que dejara el cargo. Pero estas cosas son tan viejas como la Biblia: ya saben, lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

Por si alguien tiene alguna duda, Jácome no va a dimitir. Da igual cuándo usted lea esto. Pero debería hacerlo, y ya. Porque Ourense no lo merece.