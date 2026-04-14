El Gobierno eleva a 16 el número de mujeres asesinadas por violencia machista este año en España

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el comité de crisis de los casos de violencia machista de febrero Rodrigo Jimenez | EFE

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 16 las mujeres asesinadas este año por violencia machista en España tras confirmar un caso en la provincia de Córdoba. Esto eleva la cifra a 1.359 asesinatos desde el año 2003, cuando se comenzaron a recabar datos sobre estos crímenes. En Galicia en este 2026 ya se ha producido un caso de violencia de género con resultado mortal, en el mes de febrero en Mos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el último caso incluido es el de una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 65 años, este lunes 13 de abril. Existían antecedentes en el sistema VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

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En el mismo día del crimen, la Policía Nacional detuvo a un hombre en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber apuñalado en una vivienda a una mujer, su expareja. Los nombres de ambos estaban registrados en el sistema VioGén.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron en torno las nueve de la mañana, cuando la Policía Nacional recibió una llamada avisando de la agresión a una mujer en su domicilio. En la vivienda, los agentes se encontraron a la mujer muerta y procedieron a detener en el mismo lugar al presunto homicida.

Los 16 casos de asesinatos machistas registrados hasta fecha de hoy en España suponen el año con peor inicio desde el 2020. Entonces la cifra a estas alturas ascendía a 20 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

En lo que va de 2026, Andalucía ha registrado el mayor número de asesinatos machistas, con cuatro. Le siguen Aragón y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco cuentan con un caso en cada autonomía.

El caso gallego se produjo en el mes de febrero, cuando María Belén Fernández, de 52 años, fue acuchillada por su exmarido, Santiago Fernández, de 67, en el piso que habían compartido en la parroquia de Sanguiñeda, en Mos.