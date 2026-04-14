El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes

Un entresuelo en un edificio de viviendas y oficinas. No se prevé que el refuerzo de personal de Tragsa se desplace a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo. M. Moralejo

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, que dará un permiso temporal de residencia y trabajo a más de medio millón de extranjeros que están en una situación irregular en España. La norma se publicará mañana miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el jueves, cuando ya se podrán comenzar a tramitar las primeras solicitudes online. La vía presencial no se abrirá hasta el próximo lunes, 20 de abril, para lo que habrá que solicitar cita previa obligatoria, que se podrá pedir desde este jueves por teléfono o por internet.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, advirtió de que no todas las oficinas ni en cualquier horario se atenderán las peticiones: «Quiero ser muy clara y contundente y pedir colaboración ciudadana y también mediática. No serán todas las oficinas ni será en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora».

Pese a que en los primeros borradores del documento no se apuntaba al refuerzo de las plantillas para la avalancha de peticiones que se esperan hasta el 30 de junio, que es cuando se cierra el plazo, ni tampoco mencionaba fondos, el Gobierno aseguró que incorporará a 550 profesionales extra que se repartirán por 450 oficinas en toda España. Atenderán, tramitarán, estudiarán expedientes, solicitarán subsanaciones o nuevos documentos y resolverán la autorización.

Habrá una plataforma única para la tramitación de la documentación, Mercurio, que estará disponible a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Será la UTEX de Vigo (la unidad de trabajo de tramitación de expedientes de extranjería que depende del ministerio) la encargada de resolver los procedimientos y realizar las gestiones de la plataforma. «Es una operativa muy meditada y trabajada. Queremos que salga bien. Nos hemos dejado la piel en el proceso», afirmó Saiz.

Requisitos y plazos

La puerta que abre el Gobierno ahora a la regularización será para aquellos extranjeros no comunitarios mayores de edad que acrediten haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año pasado y quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes también de esa fecha. Esas serán las dos vías. De resolverse de forma favorable, se les concederá una autorización provisional de residencia y trabajo durante un año, tiempo en el que los procedimientos de expulsión o repatriación quedarán suspendidos.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática y presencial. La primera estará disponible desde el jueves, las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el 30 de junio. Esta vía, «la más rápida y sencilla», según la ministra, permitirá cuatro formas de acceso: los propios interesados si disponen del certificado electrónico, en caso de disponer de NIE (número de identidad de extranjero); a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; con representantes que les ayuden a realizar el trámite (como abogados, graduados sociales o gestores administrativos); y con las más de 150 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

Para la solicitud presencial será imprescindible contar con cita previa. El plazo para solicitarla comenzará también el jueves, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes, 20 de abril. Se podrá pedir cita a través de dos canales: telemático, en la web del Ministerio de Inclusión, que permitirá la selección inmediata de la cita con identificación mediante clave o la solicitud a través de un formulario, y telefónica, a través del 060.

En este proceso también participarán las oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde; sucursales de Correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, y algunas oficinas de Extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde.