El Colexio de Arquitectos reclama a la Xunta que actualice los honorarios de los peritos arquitectos

MONICA IRAGO

El Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) ha solicitado a la Xunta que actualice los honorarios de los peritos de arquitectos para la realización de informes periciales en pruebas al frente de la Administración de Justicia y de peritos terceros en tasaciones periciales contradictorias de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga). La cuantía, en el primer caso, lleva ocho años estancada, y en el segundo, ya llega a los quince.

También demandan que se establezca un procedimiento para que su renovación anual sea automática, conforme al IPC o a otro índice de referencia, con el fin de «evitar que este desfase se volva repetir».

El colegio elabora y gestiona un listado anual de profesionales interesados en realizar informes periciales para la Consellería de Xustiza, según un protocolo firmado en el 2014, y también remite a la Atriga un listado de colegiados que están dispuestos a actuar como terceros peritos cuando hay tasaciones contradictorias. En este último caso, los honorarios están fijados por una orden de septiembre del 2010.

«Estas ordes non determinan a forma de actualización dos honorarios nin foron actualizadas desde a súa aprobación. En consecuencia, os honorarios que se están aplicando actualmente están claramente desfasados e requiren dunha actualización inmediata», argumenta el COAG.

En su comunicado, también destacan que en los últimos tres años han enviado cartas de manera reiterada a los departamentos autonómicos implicados, pero no han obtenido respuesta.