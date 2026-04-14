El Centro Superior de Hostelería de Galicia ofrece a su alumnado para hacer prácticas en establecimientos turísticos este verano

Alumnado recibiendo clase en el CSHG en una foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) ha propuesto a los establecimientos asociados al Clúster Turismo de Galicia la oportunidad de acoger durante este verano a alumnado procedente del Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería para hacer prácticas durante este próximo verano.

Las prácticas deberán realizarse en los meses de junio, julio y agosto de este 2026, incluyendo alojamiento para el alumno. Además, el CSHG establece una dotación mínima de 800 euros mensuales por cada plaza.

El objetivo, explica, es contribuir a la formación práctica de nuevos profesionales, pero también al fortalecimiento y profesionalización del sector gastronómico gallego.

Los establecimiento o entidades interesados en participar deben enviar sus propuestas al centro superior de hostelería, de modo que se pueda organizar la asignación del alumnado de cara al verano.

Según indica el CSHG, Esta colaboración permite a los establecimientos turísticos no solo apoyar la formación práctica del alumnado, sino también fortalecer vínculos con el sector educativo y captar futuros profesionales capacitados para atender las demandas de la hostelería y restauración en Galicia.