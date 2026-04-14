Los abogados advierten a la Xunta de que el problema del turno de oficio sigue sin resolverse
GALICIA
El Consello da Avogacía Galega considera que el dinero aportado por la Administración es una obligación legal por el servicio que prestan los letrados14 abr 2026 . Actualizado a las 17:52 h.
El Consello Galego da Avogacía le recuerda a la Xunta que el déficit histórico del turno de oficio sigue sin resolverse. El Consello lanza esta advertencia ante las informaciones que apuntan que la Xunta aportó más de un millón de euros a los colegios de abogados «como un xesto de investimento na xustiza gratuita». Pero los abogados consideran necesario aclarar que «a Xunta só cumpre unha obriga legal co pago aos colexios profesionais por este servizo, non destina libremente ese diñeiro».
Desde el Consello da Avogacía Galega explican que ese pago «non é unha decisión discrecional da Administración», pues el artículo 45 del decreto 269/2008 que aprobó el reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, obliga a la Consellería de Xustiza a transferir anualmente a los colegios profesionales un porcentaje fijo del importe certificado por las actuaciones del turno de oficio. «Trátase dunha obriga legal automática, vinculada ao volume de actividade: a Xunta non destina libremente ese diñeiro, limítase a cumprir o que lle manda o ordenamento xurídico», aseguran desde el Consello, que solo ve destacable que este año el pago se adelantó respecto al momento habitual de liquidación, que suele producirse a final de año.
Los abogados sostienen que «o conflicto real é outro», en referencia a la «infradotación crónica da partida orzamentaria destinada á xustiza gratuíta». El Consello da Avogacía Galega recuerda que viene reclamando un incremento presupuestario suficiente para que los letrados del turno de oficio «perciban unha contraprestación digna e acorde ao servizo prestado por todas as actuacións realizadas» y para que reciban una dotación suficiente para cubrir los gastos de gestión del servicio, sin tener que recurrir a sus propios fondos «para soster o que é unha responsabildiade pública que financiarse con diñeiro público».
«A nosa principal esixencia a día de hoxe é a dignificación da quenda de oficio», señalan desde el Consello da Avogacía Galega, que da por rotas las negociaciones con la Xunta, «porque non fixeron un mínimo esforzo en achegarse ás nosas reivindicacións e porque non aceptamos baremos que non cubren nin o IPC acumulado».