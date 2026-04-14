Más de 17.000 opositores del Sergas se examinan en Silleda para optar a 2.476 plazas: estos son los horarios y las ratios

Oposiciones del Sergas en Silleda, en una foto de archivo SANDRA ALONSO

Responsables de la dirección xeral de Recursos Humanos del Sergas, de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Autopista Central de Galicia, 061, Cruz Vermella, Protección Civil y la Fundación Semana Verde de Galicia se reunieron este martes para abordar el operativo que implicarán las próximas oposiciones del Sergas, que movilizarán a más de diecisiete mil personas en tres jornadas en Silleda.

Hay en concreto 17.145 convocados para 2.476 plazas, y las fechas de los exámenes son el 25 y 26 de abril, y el 9 de mayo. La mejor ratio es la de enfermería, en concreto en la especialidad de pediatría, con 60 plazas para 210 admitidos. En general todas las categorías de esta titulación tienen una buena proporción: 8.661 aspirantes a 1.980 plazas para enfermería general, 128 plazas para 838 admitidos en la especialidad familiar y comunitaria, y 69 para 348 candidatos a matrón. Finalmente, en enfermería del trabajo hay tres plazas para 32 aspirantes.

Los otros dos exámenes son para personal de servicios generales (6.952 personas para 226 plazas) y para esta misma categoría en el turno de discapacidad intelectual (104 para diez puestos).

Para acceder al recinto no se realizará ningún llamamiento sino que la acreditación de acceso debe efectuarse a través del código QR que el aspirante puede obtener en el expediente electrónico y debe llevar impreso. Este código ya da toda la información relacionada con la hora, el lugar, el pabellón, la puerta de acceso y el puesto de examen.

El Sergas recuerda que las aspirantes que estén dando lactancia materna tienen una sala habilitada para ello, e incluso se podrá ejercer este derecho durante el examen, enviando una solicitud a oposiciones@sergas.es antes del 21 de abril.