El Sergas convoca la primera oposición para ingenieros biomédicos, una nueva categoría de la sanidad gallega

Obras del nuevo centro de protonterapia en el complejo hospitalario de Santiago SANDRA ALONSO

El Diario Oficial de Galicia ha convocado el primer concurso oposición para la categoría de ingeniero biomédico, lo que supone incorporar a los primeros profesionales fijos en este ámbito. Son cuatro plazas y para acceder a estos puestos es necesario tener un grado en ingeniería biomédica o título equivalente. La labor de estos profesionales está muy relacionada con las nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento, y de hecho la parte específica del temario incluye la caracterización y el funcionamiento de quirófanos híbridos, resonancia magnética, PET, ciclotrón, braquiterapia o la futura protonterapia, que la sanidad gallega será la primera en ofrecer en un centro público en España.

Este es el primer proceso selectivo para hacer fijos a unos profesionales que llegaron a la sanidad gallega hace unos años a través de las listas de selección temporal. En Galicia esta ingeniería se imparte solo en el campus de Vigo y de hecho hay ya dos dobles grados que incluyen esta titulación. Aunque la nota de corte ha bajado el último año, supera el diez en la última convocatoria, mientras que en los dos dobles grados está por encima del 11.