Galicia cierra la temporada aérea de invierno cayendo a niveles del 2018

XOAN A. SOLER

Aena bate sus récords de tráfico de pasajeros en toda España cerrando la temporada aérea de invierno con 3,7 millones de pasajeros más que en el período anterior. En Galicia, en cambio, el balance invernal de la red aeroportuaria de la comunidad sigue reflejando un descenso en conjunto que le separa claramente de la dinámica ascendente del uso del transporte aéreo en España. Según los datos que difundidos por la empresa de mayoría pública, Galicia perdió en los últimos cinco meses 304.265 usuarios de avión, una bajada del 15 % que retrotrae al conjunto de los aeropuertos gallegos a niveles de tráfico del 2018.

En pleno debate sobre qué fórmula deben de adoptar las administraciones públicas para incrementar el número de rutas y aerolíneas disponibles en Galicia, las cifras del operador aeroportuario señalan a Lavacolla como el epicentro de la pérdida de viajeros, haciéndose notar así el repliegue llevado a cabo en dos fases por Ryanair en su pista, además de haber abandonado también Peinador, condenando a la infraestructura del sur de la comunidad a limitarse solo a vuelos nacionales en el campo de los desplazamientos regulares.

El aeropuerto compostelano ha perdido en la temporada de invierno un total de 327.238 viajeros, un 29,1 % respecto a la misma etapa del 2024-25. Son nada menos que 1.807 pasajeros por debajo cada día, y marca una dinámica que sigue presente en lo que va de año, tres meses en los que incluso ha aumentado dicho declive hasta un 29,6 %. En marzo, incluso, Lavacolla cierra un mes con una caída más próxima al 30 % con cifras similares a las de hace trece años.

El descenso estadístico de Lavacolla hace que solo el aeropuerto de La Palma separe a los de Santiago y A Coruña en el ránking de tráficos de Aena en los tres primeros meses del 2026. Las diferencias aún se reducirán algo más cuando la infraestructura compostelana cierre el próximo día 23 y hasta el 27 de mayo para acometer la renovación integral de su pista y la mayoría de los vuelos pasen a operar en ese tiempo en A Coruña. Aún así, el aeropuerto coruñés sufrirá de inmediato la marcha de Volotea y sus rutas a Málaga y Valencia, así como también el fin de la histórica de Londres.

Alvedro cierra la temporada invernal, en todo caso, con 20.496 pasajeros más que en la anterior, lo que supone un 4 % de crecimiento. Es la mejor etapa entre noviembre y marzo de su historia, con 528.611 usuarios. En marzo creció un 5,7 % y en el acumulado del año lo sigue haciendo a un 3,4 %.

Peinador también logra un balance positivo en la temporada de invierno, aunque con un crecimiento más modesto, del 0,5 % y 2.477 viajeros más, sumados a pesar de la marcha de la aerolínea irlandesa y no haber conseguido ninguna nueva ruta a su panel de vuelos. Esta el aeropuerto vigués muy lejos del récord con el que superó el medio millón de usuarios en el 2008 entre noviembre y marzo, pero consigue mantener una línea ascendente iniciada en el invierno del 2023 y que al margen del paréntesis de la pandemia tenía su arranque previo en el 2013. Eso sí, el aeropuerto vigués baja en lo que va de año un 3,4 %, pese a subir en marzo un 1,5 %.