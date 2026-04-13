La DGT realizará esta semana una campaña de control de velocidad en carreteras y ciudades

Un agente de la Guardia Civil prepara un velocímetro durante un control móvil entre O Incio y Bóveda, en una imagen de archivo. ROI FERNANDEZ

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizará esta semana, entre el lunes y el domingo, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, que el departamento dirigido por Pere Navarro considera «uno de los factores de riesgo» detrás de la siniestralidad vial. Según indicó la DGT, tanto la Guardia Civil como las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

En el comunicado donde informa de la campaña de controles, Tráfico recuerda que el exceso de velocidad se mantiene como el tercer factor que más se repite en los siniestros viales, y está presente en más del 20 % de los casos con víctimas. En el 2024, por ejemplo, se registraron en España 307 siniestros mortales «en los que el exceso de velocidad incidió de manera determinante», una cifra que creció un 5,5 % respecto a los 291 accidentes con resultado de muerte registrados en el 2023.

Además, el Observatorio Europeo estima que un aumento de la velocidad en diez kilómetros por hora duplica la posibilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras una disminución de tan solo un kilómetro por hora podría evitar más de 2.200 fallecidos al año. También destacan que, a partir de 80 km/h, es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5 %.

El comportamiento de los conductores

Tráfico subraya que en mediciones en condiciones de flujo libre, en las que los conductores tienen libertad para elegir su velocidad, alrededor del 60 % de los conductores circula por encima de los límites establecidos en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y algo menos del 40 % en autovías.

En la última campaña especial de vigilancia y control, desarrollada entre el 4 y el 10 agosto del año pasado, fueron controlados algo más de un millón de vehículos por la Guardia Civil, de los cuales fueron denunciados 68.662, un 6,7 %, que supone el porcentaje más elevado de las últimas siete campañas. También las policías locales registraron el porcentaje más alto de la serie, con 312.000 vehículos controlados y 14.336 denuncias interpuestas, un 4,5 % del total.