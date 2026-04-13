El BNG reclama un giro real en una política de vivienda instalada «nos anuncios e na propaganda»

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este lunes un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia - dependiente de la Universidade de Santiago- sobre la situación de la vivienda en Galicia y que, según ha denunciado, «desminte a propaganda do presidente da Xunta» sobre lo prometido en esta materia. En conferencia de prensa acompañada por la coordinadora del estudio, María José Piñeira, la líder nacionalista ha explicado que los datos analizados ratifican que las tendencias actuales están marcadas por un incremento de los precios, la reducción de la vivienda protegida, la expansión de las Viviendas de Uso Turístico y un desajuste territorial entre oferta y demanda. Para la portavoz del Bloque, estas problemáticas requieren respuestas de política pública decididas que vayan más allá de los anuncios que lanzan desde la Xunta pero que, a su juicio, no es efectiva.

El BNG recuerda que, aunque la Xunta comprometió la construcción de 4.000 viviendas públicas durante la legislatura 2024-2028 con el objetivo de duplicar el parque público residencial gallego, dos años después, solo hay 171 viviendas acabadas, pisos que ya estaban iniciados antes de ese anuncio a comienzos de la legislatura, según ha explicado Pontón. La portavoz puso el foco en dos cuestiones. La primera, que la construcción de vivienda protegida cayó en picado a partir de 2010, «xusto cando o Partido Popular regresa á Xunta», una caída, dijo Pontón, que se prolonga hasta hoy y que tuvo años en los que la cifra de viviendas protegidas fue «absolutamente ridícula», como en el 2024, con cinco viviendas protegidas con cualificación definitiva.

La segunda, que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) tuvieron entre 2020 y 2024 un crecimiento exponencial en todo el país, menos en Santiago, en el que las VUT bajaron un 13%. «Non é casualidade, isto demostra que cando hai políticas decididas como as que está levando adiante o goberno do BNG neste concello, pódese actuar para favorecer o dereito á vivenda», subrayó la portavoz nacional del Bloque.

«A día de hoxe un promotor pode recibir até 50.000 euros para construír unha vivenda protexida e esa vivenda en 15 anos pode volver a estar no mercado a un prezo absolutamente imposible», indicó Pontón después de criticar al PP por dinamitar durante 17 años la política social de vivienda y favorecer «a especulación convertendo o dereito á vivenda nun luxo».

Otra de las medidas defendidas por el BNG es la compra de toda la vivienda protegida que se ponga a la venta. Según el Bloque, en los últimos años se vendieron casi 7.000 viviendas públicas que hoy podrían formar parte del parque público y, en consecuencia, estar a disposición de la ciudadanía si hubiese habido voluntad política por parte de la Xunta del PP, denunció Pontón.