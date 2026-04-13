Las 12.000 plazas para campamentos y actividades de verano de la Xunta podrán solicitarse desde este jueves

El conseleiro de Cultura, José López Campos, con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. PACO RODRÍGUEZ

Casi 12.000 jóvenes de 9 a 30 años podrán disfrutar de las actividades de verano de la Xunta, que tendrán lugar en julio, agosto y septiembre, e incluyen desde campamentos hasta voluntariado.

La solicitud de plazas podrá hacerse a partir de este jueves, 16 de abril, excepto en el caso de los mayores de 18 años, que deberán hacerlo a partir del 18 de mayo.

Se recurrirá al sistema de sorteo en caso de que haya más solicitudes que plazas, y se dará prioridad a quienes no pudiesen participar el año anterior.

La campaña de verano fue presentada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacó la «cifra récord» de plazas, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, que detalló el programa y destacó su importancia como recurso de conciliación para las familias y para el bienestar físico y mental de los jóvenes.

El conselleiro explicó que las actividades tendrán un coste total de 5,5 millones de euros y dispondrán de 11.932 plazas, un extra de más de 300 con respecto al año pasado.

El grueso se concentrarán en los campamentos, a los que podrán acudir hasta 8.050 jóvenes, 173 más que en el 2025. Habrá 36 distribuidos por toda la geografía gallega. La principal novedad será un campamento llamado Experiencia Galicia Calidade que se celebrará en Boqueixón y tendrá temática culinaria, de hecho está previsto que acudan distintos chefs de la comunidad.

También habrá 305 plazas de campamentos de intercambio con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria. Además de 105 en los adaptados a personas con discapacidad gestionados por la Consellería de Política Social. El titular de Cultura agradeció a ese departamento y a otros como Facenda, Emprego, Medio Rural o Educación su apoyo para la campaña de verano.

López Campos subrayó la vocación inclusiva de todo el programa, por lo que esas personas podrán solicitar plazas reservadas u ordinarias en todos los campamentos.

Los minicampamentos Coñece Galicia, que tendrán lugar en espacios naturales de la comunidad, contarán con 876 plazas, 97 más que en el 2025,

Las actividades de voluntariado tendrán espacio para 905 asistentes, 75 de ellos en otras comunidades autónomas y otros 75 en países del extranjero.

Los campamentos para jóvenes de 18 a 39 años sumarán 160 plazas e incluirán actividades de ocio alternativo y saludable, además de mejorar el conocimiento sobre Galicia de los participantes.

Además, la Xunta cederá el uso de instalaciones públicas a asociaciones, concellos y otras entidades sin ánimo de lucro, incluyendo a grupos de jóvenes, para actividades. Está previsto ofrecer por esa vía 1.870 plazas durante períodos de cinco a diez días.