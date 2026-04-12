La Xunta evaluará desde el lunes la calidad de los autobuses interurbanos

Un autobús con destino Monforte, en la estación de autobuses de Lugo, en una imagen de archivo. OSCAR CELA

La Xunta inicia hoy los trabajos de campo con los que elaborará el estudio anual en el que evalúa la calidad de las líneas de autobús interurbano. El informe, que se realiza desde hace seis años tras la entrada en vigor del Plan de Transporte Público de Galicia, combinará encuestas a usuarios con observaciones sobre el terreno en las 53 comarcas gallegas. Entre otros, uno de los objetivos de la auditoría es comprobar que se cumplen los horarios, la disponibilidad de plazas y las posibles necesidades de refuerzos.

Para analizar cuestiones como las anteriores, el estudio se basa en cuatro líneas de investigación. La primera consiste en realizar más de 13.000 encuestas a usuarios de todas las comarcas, mientras que la segunda se realiza con observadores que actúan como clientes misteriosos para verificar aspectos como la puntualidad o el estado de las infraestructuras.

También se realizan llamadas a 600 personas que no utilizan el transporte público para así analizar los factores que condicionan su uso y analizar posibles vías para fomentar la demanda. Entre las actuaciones se incluye, además, un análisis detallado de los servicios en hora punta en las conexiones Ferrol-A Coruña y Santiago-Vigo, enfatizando en el cumplimiento de los horarios, la disponibilidad de las plazas y la necesidad de refuerzos.