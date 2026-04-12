Óscar López defiende al Gobierno de las críticas de la Xunta: «Si Rueda quiere copiar a Ayuso llega tarde»

Óscar López, el pasado jueves, en un acto celebrado en el pazo de Mariñán para lanzar el laboratorio de ideas sobre IA. kiko delgado | EFE

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, manifestó este domingo que el Gobierno actual es el que «más recursos» destinó a Galicia y ha advertido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «si quiere copiar a Ayuso, llega tarde». Estas palabras vienen al hilo de las críticas lanzadas en la última semana por responsables de la Xunta y del PP gallego hacia el Ejecutivo central, en el marco del debate sobre o estado da autonomía, celebrado en el Parlamento gallego.

Óscar López puso de relieve en una entrevista radiofónica que «en 50 años de democracia, Galicia nunca había tenido tantos recursos como los que le ha mandado el Gobierno Pedro Sánchez». Y añadió que la pregunta que cabe hacerse es «a dónde los ha destinado» la Xunta. En este sentido, ha manifestado su preocupación al ver que el mandatario gallego le hace «la oposición al Gobierno central», en lugar de responder a sus competencias. «A lo mejor el señor Feijoo quiere volver y el señor Rueda quiere el papel del señor Feijoo», ha ironizado.

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Asimismo, el ministro ha considerado que esta actitud demuestra «poca personalidad y honestidad» por parte del presidente de la Xunta y ha asegurado que tenía una imagen de Rueda «más respetuosa y mucho más colaborativa». «Para hacer de Ayuso, ya está Ayuso, si quiere copiarla llega tarde», ha sentenciado.

Inteligencia artificial

En otro orden de cosas, Óscar López ha destacado que la inteligencia artificial está revolucionando «mil cosas que afectan en el día a día», pero España apuesta por «un modelo de inteligencia artificial que sea ética y que sea humanista». En esta línea, ha señalado que la Universidad de Stanford indicaba recientemente que España es el séptimo país del mundo en adopción de la IA y el primero de la Unión Europea. «Y entre otras cosas en las que somos el número uno es en regulación de la IA y en eso Galicia tiene un papel muy importante, ya que aquí está la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y el Centro de Supercomputación de Galicia», ha remarcado.

Sobre este último, el responsable nacional ha recordado que el Cesga es una de las dos fábricas de IA de toda España y cree que tanto en capacidad de supercomputación e investigación como en regulación de la IA es «fundamental». Resaltó también que la presión de España consiguió que la Unión Europea prohiba el uso de herramientas que permiten realizan deepfakes sexuales, es decir imágenes falsas con connotaciones sexuales.

Así, se ha referido a aplicaciones como Grok, dentro de la red social X, que permitía crear contenidos sexuales o desnudos a través de imágenes reales. «Eso no se puede consentir, por eso hemos promovido que la regulación de la IA prohíba ese tipo de sistemas que permiten eso», ha asegurado. «Vamos a seguir avanzando para que la IA sirva para lo que tiene que servir, que es para que haya buenos servicios públicos; para que avancemos en la investigación médica, que es espectacular los avances que está habiendo en campos como el Alzheimer, por ejemplo. Y no para desinformación, para bulos, para fango, para contenidos sexuales para menores, para eso no», ha manifestado.

El ministro también ha advertido del aumento de los ciberdelitos frente a la delincuencia tradicional. Por este motivo, ha recordado la existencia del teléfono 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad para asistencia ciudadana.

Agotar la legislatura

Entre otros aspectos abordados, Óscar López ha sido preguntado por un posible adelanto de las elecciones generales. Al respecto, el ministro ha asegurado que está «absolutamente convencido» de que el Gobierno va a acabar la legislatura. «Llevamos más de siete años ya gobernando en minoría parlamentaria. Eso nos ha obligado a llegar a acuerdos con muchas formaciones políticas, pero creo que muchas veces olvidamos lo importante. que es el para qué. Y yo solo quiero decir que España es el país que más crece y está entre las economías más avanzadas del mundo; ha llegado a los 22 millones de afiliados a la seguridad social y trae inversión extranjera como nunca», ha destacado.

También, se ha referido a las energías, indicando que «son unas de las más baratas del mundo» y a la consolidación de las cuentas públicas o el cumplimiento con el objetivo de déficit. «Todo eso es lo que está pasando en España. Y además nos hemos convertido en un referente de la paz en el mundo, como refleja toda la prensa internacional», ha proclamado.

Finalmente, ha mostrado su apoyo al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmando que es un «gran representante público» y le ha pedido que «trabaje y haga la oposición que le han pedido los ciudadanos». «Es la alternativa en esta tierra y yo confío mucho en él», ha concluido.