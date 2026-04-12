Ley de eficiencia judicial: sí, pero no así

Imagen de archivo del edificio judicial de O Porriño. Gustavo Rivas

La Ley Orgánica 1/25 acaba con un modelo de organización judicial basado en el tradicional juzgado unipersonal, presente desde el siglo XIX y que había que cambiar ante la mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas y el importante incremento de la litigiosidad. Pero esta ley deja más incertidumbres que certezas, porque este cambio no puede hacerse como se hizo, sin el debido consenso no solo de los partidos políticos, sino de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, que son las que tienen que ejecutar esta ley, y los operadores jurídicos. Esa falta de consenso y los plazos tan apresurados para su implantación ha derivado en desánimo y en falta de coordinación.

Por lo tanto, esa eficiencia que se buscaba puede verse truncada por los plazos tan apresurados impuestos por el Gobierno, ya que seis meses para un cambio tan significativo en las siete grandes ciudades gallegas fue una precipitación, que se demostró con algunas aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia que no estaban preparadas para dicho cambio. Unos plazos que, a su vez, fueron denunciados por las comunidades y los cuerpos profesionales implicados, que pedían más tiempo para un cambio transitorio. Piénsese que el 30 de diciembre terminó con una oficina judicial y el 31 comenzó con una estructura orgánica totalmente distinta.

Se trata de una revolución en la organización de la Administración de Justicia, con un procedimiento complejo y difícil, pues para su implementación es necesaria la concurrencia de Ministerio de Justicia, Xunta y Consejo General del Poder Judicial. Solo en Galicia afectó a más de 3.000 funcionarios, con cambios en los permisos de acceso a expedientes digitales y áreas de trabajo, cambios de ubicación y sesiones formativas. Por lo tanto, cambios en la organización del trabajo, en la dirección y en las aplicaciones informáticas, así como en la normativa reguladora de las oficinas judiciales y en la coordinación con las 268 oficinas de Justicia del municipio que hay en Galicia (antiguos juzgados de paz). A pesar de toda esa complejidad, y de tratarse de una ley estatal de la que corresponde a la Xunta su ejecución, Galicia cumplió con el plazo dado por el ministerio para sus 45 partidos judiciales y, lo que es más importante, se siguió prestando el servicio público de Justicia sin apenas incidencias. Y todo ello con el presupuesto propio de la Xunta (con un coste adicional de más de 10 millones de euros), porque la reforma no vino acompañada ni con partida presupuestaria por parte del ministerio ni con el incremento en la plantilla de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, con lo que la carga de trabajo de los magistrados y magistradas sigue siendo la misma.

Por eso es pronto para valorar las bondades del nuevo sistema. Una vez puesta en marcha la nueva estructura de la oficina judicial, hay que comprobar su grado de evolución para corregir las incidencias que se produzcan, tanto del personal de la Administración de Justicia, como de las aplicaciones informáticas y la coordinación dentro de la oficina judicial.