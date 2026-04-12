El Consejo de Estado plantea dudas técnicas sobre la regularización masiva de inmigrantes

Una mujer camina dejando al lado una oficina de extranjería, en una imagen de archivo. NACHO GALLEGO | EFE

El Consejo de Estado muestra su preocupación por varios aspectos de la propuesta del Gobierno para la regularización masiva de 500.000 inmigrantes. En un informe, recoge varias dudas de carácter técnico y jurídico sobre la reforma del Reglamento de Extranjería que plantea el Ejecutivo. Una de ellas, recalca la institución, es que es incompatible ser beneficiario de un permiso por protección internacional y, a la vez, serlo de otro resultante de la regularización. También insta a que se entienda por vulnerable «toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y lleve cinco meses en situación irregular» cuando presente la solicitud.

Sobre la posible dualidad de permisos que se podría producir, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha accedido a que la protección internacional esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten por ello la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

A mayores, el organismo presidido por Carmen Calvo también duda sobre la declaración responsable que el Gobierno plantea exigir a los beneficiarios para confirmar que no tienen antecedentes penales en otros países cuando estos últimos no remitan a tiempo la documentación que lo acredite. El Gobierno, que asegura que tramitará la regularización «lo antes posible», subraya que «es requisito ineludible» justificar la ausencia de antecedentes, se abre a matizar algunos aspectos y ve en el informe un aval a su propuesta.

El PP, por su parte, pide que se retire. La vicesecretaria de Relaciones Institucionales del partido, Cuca Gamarra, reclamó «parar el despropósito» que a su juicio supone el proceso de regularización. «¿Quién más se tiene que pronunciar para que el Gobierno dé marcha atrás?», se preguntó, recordando las «graves observaciones esenciales» del Consejo de Estado, y el rechazo a la iniciativa de la mayoría del Congreso.

El real decreto fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 28 de enero tras un pacto entre PSOE y Podemos y la intención inicial del Ejecutivo era que la regularización comenzase el 1 de abril. Pero algunas cuestiones técnicas y especialmente, las dudas jurídicas han provocado este retraso, sin fecha definitiva aún para su aprobación final.