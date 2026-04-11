Galicia autorizará el uso de la IA en la educación para generar contenidos

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En debate sobre el estado de la autonomía, celebrado esta semana en el Parlamento, Alfonso Rueda expresó su vocación de convertir a Galicia en la primera comunidad en regular los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial (IA) en las aulas, a través de la Lei de Educación Dixital. Y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, fue este sábado un poco más allá al avanzar que la Xunta está dispuesta a autorizar el uso de la IA en los centros para generar o adaptar material de apoyo a las clases, contenidos multimedia o ejercicios personalizados, pero al mismo tiempo dejó claro que el empleo de esta herramienta estará prohibido para predecir o identificar neurotipos del alumnado o hacer un control automatizado de sus características faciales o emocionales que pueda vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes.

Román Rodríguez participó este sábado en Santiago en la apertura del congreso Intelixencia Artifical e Educación, en el que hay inscritos 800 profesionales docentes, donde destacó que Galicia está dando «un paso decisivo» para el futuro del sistema educativo a través de la Lei de Educación Dixital. Aprovechó para hacer un llamamiento a aprovechar las potencialidades de la IA de cara a mejorar la calidad del sistema, aunque siempre siempre con un carácter «auxiliar e de apoio» en la toma de decisiones y «sempre», remarcó, bajo la supervisión humana.

De forma especial se refirió el conselleiro de Educación a los aspectos relacionados con la atención a la diversidad. «Se ben é certo que a IA nos abre múltiples posibilidades para mellorar a atención á diversidade cun ensino máis personalizado e adaptado ás necesidades de cada alumno —dijo—, tamén temos que erradicar calquera risco asociado», advirtió. El texto normativo, grosso modo, regulará los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, entendiendo por tal la Administración, centros, docentes, alumnos y familias, ante los nuevos desafíos aparejados a la transformación social y su incidencia en la enseñanza.

Insistió el responsable educativo en que la IA se configura como una «ferramenta moi útil» en la medida que puede ayudar a adecuar contenido y actividades específicas a las necesidades individuales de cada alumno. De este modo, entre los usos permitidos de la inteligencia artificial estará el ayudar a facilitar la detección temprana de dificultades del aprendizaje, así como proporcionar recursos educativos adaptados al nivel y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. También se podrá utilizar la IA para generar o adaptar materiales de apoyo, como contenido multimedia, ejercicios personalizados, traducciones o propuestas de proyectos, pero siempre bajo la supervisión del profesorado.

Usos prohibidos

En lo que concierne a los usos prohibidos de la IA, estos abarcan la toma de decisiones académicas, organizativas y administrativas basadas en resultados generados únicamente por inteligencia artificial. Estos sistema nunca podrán sustituir la intervención directa del profesorado ni su capacidad de decisión, si bien se permitirá su apoyo para la evaluación y tutoría asistida en ejercicios automatizados tipo test.

De igual modo, el uso de la IA estará terminantemente prohibido para para predecir, clasificar o identificar neurotipos o condiciones cognitivas del alumnado, como pueden ser casos de TEA o TDAH, entre otros, que precisan de la intervención profesional del ámbito sanitario o psicopedagógico. También se prohibirá el uso de herramientas que impliquen reconocimiento facial, análisis emocional, seguimiento biométrico o cualquier forma de control automatizado del comportamiento, atención o rendimiento del alumnado que pueda vulnerar su intimidad o sus derechos fundamentales.