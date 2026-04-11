El armador que unía Galicia con el túnel de Ceuta y con África para importar cocaína

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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La investigación que propició el arresto de Pablo García en marzo evidencia que este vigués acudió ese mes por las mañanas al juicio (en la imagen con mascarilla junto al resto de procesados) por el alijo del Simione ?apresado en el 2022?, y por las tardes organizaba con sus socios nuevas remesas de drogas y volvía al día siguiente a la sala de vistas para proclamar su inocencia.
La investigación que propició el arresto de Pablo García en marzo evidencia que este vigués acudió ese mes por las mañanas al juicio (en la imagen con mascarilla junto al resto de procesados) por el alijo del Simione ?apresado en el 2022?, y por las tardes organizaba con sus socios nuevas remesas de drogas y volvía al día siguiente a la sala de vistas para proclamar su inocencia. Joel Covelo

La trama ceutí presumía de «cinco barcos» en Mauritania de un «amigo gallego», aludiendo a Pablo García, que en 2022 gestionó otro alijo de 2.800 kilos por mar desde Angola y Senegal

12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El bautismo de Pablo García en atestados policiales se remonta al 2015. Le imputaron un delito contra la salud pública que este vecino de Vigo ha reiterado en otras tres detenciones desde entonces. Pero más

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