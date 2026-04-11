El armador que unía Galicia con el túnel de Ceuta y con África para importar cocaína
VIGO / LA VOZ
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La trama ceutí presumía de «cinco barcos» en Mauritania de un «amigo gallego», aludiendo a Pablo García, que en 2022 gestionó otro alijo de 2.800 kilos por mar desde Angola y Senegal12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El bautismo de Pablo García en atestados policiales se remonta al 2015. Le imputaron un delito contra la salud pública que este vecino de Vigo ha reiterado en otras tres detenciones desde entonces. Pero más