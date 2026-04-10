La Xunta recurre los expedientes de 15 menores migrantes que se oponen a su traslado a Galicia

Menores migrantes que serán reubicados en otros centros de acogida de España asistiendo a una clase en Canarias Alberto Valdés | EFE

La Xunta denuncia que el Gobierno «está forzando» a menores migrantes a ser trasladados a Galicia en contra de su voluntad. De los 96 niños que llegaron a la comunidad en el último año, 11 se oponían a ser reubicados porque querían permanecer en Canarias. Ahora que vuelve la polémica entre el Gobierno y las comunidades por la prórroga en el modelo de acogida de los menores migrantes, desde la Consellería de Política Social reprueban que el ministerio no haya tenido en cuenta las peticiones de estos niños y les haya negado la posibilidad de residir cerca de familiares que ya viven en España.

En octubre del año pasado, la Xunta ya presentó alegaciones contra varios expedientes recibidos para acoger a menores migrantes no acompañados porque estos decían que querían ir a otros sitios de España, asegurando tener familiares en esas zonas. «Pese a mostrar su rechazo, y pese a la oposición de la Xunta que presentó un recurso administrativo para que se respetasen los deseos del menor, la Delegación del Gobierno decidió continuar con el procedimiento y forzar su traslado», afirman.

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Para la Xunta, que el Gobierno esté enviando menores migrantes a Galicia en contra de su voluntad «no es un hecho aislado». Afirman que han vuelto a recibir resoluciones de traslado de otros 15 menores que también se oponen expresamente a ser reubicados en la comunidad. Desde la consellería adelantan que ya han recurrido los expedientes por vía administrativa, solicitando que se respete la voluntad de los menores y no se les fuerce al traslado. «Por el momento no se ha producido su reubicación», señalan.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia rechazan estas afirmaciones y aseguran «que no se corresponden con la realidad». Explican que el proceso de traslado de estos jóvenes se realiza siempre con todas las garantías jurídicas y bajo el principio de interés superior del menor. «En este procedimiento la Fiscalía desempeña un papel esencial, evaluando cada situación de manera individualizada y determinando el destino más adecuado para cada menor, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares», aseguran desde la Delegación del Gobierno.

Lejos de otros familiares

La Xunta denuncia que las resoluciones de traslado a Galicia son emitidas por la Delegación del Gobierno pese a contar el menor con hermanos, primos o tíos en otras comunidades, como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. «Esto es consecuencia de que el Gobierno asigna siempre un destino al menor antes de escuchar sus preferencias y de comprobar su historia familiar», advierten. Como ejemplo de «este despropósito», afirman desde Política Social, esta semana se propuso reubicar en Galicia a un migrante de 17 años de Ceuta que tiene dos hermanas mayores viviendo en Barcelona y en Sevilla. La Xunta ya alegó contra esta propuesta de reubicación, «que impediría a este adolescente poder mantener contacto alguno con sus hermanas».

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia aseguran que el objetivo del ministerio es garantizar una acogida digna, ordenada y respetuosa: «Lamentamos que la Xunta y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular hayan optado por boicotear la conferencia sectorial, un espacio clave precisamente para coordinar respuestas y reforzar esa cooperación necesaria».