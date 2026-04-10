La Xunta critica que no recibió del Gobierno el borrador de la orden que regulará la adhesión al abono único de transporte

Un autobús, en una de las dársenas de la estación de Lugo, en una imagen de archivo. OSCAR CELA

La Xunta comunicó ayer que el Gobierno central no le remitió el borrador de la orden con la que el Ministerio de Transportes pretende regular las condiciones que comunidades y concellos deberán cumplir si se adhieren al abono único de transporte. «Iniciouse o trámite de información pública da orde sen que a Xunta recibise comunicación ningunha», aseguraron ayer desde la Consellería de Presidencia, con competencias en movilidad. «Debemos analizar esta información e despois valorarase», añadieron, después de criticar que el borrador de la orden «elaborouse sen ter en conta as comunidades autónomas». Además, Presidencia dice desconocer «como se fixo o cálculo de tarifas, a previsión da demanda, se o custo cubrirá o servizo ou como se fará a coordinación do abono, entre outros moitos aspectos».

En el borrador de la orden a la que se refieren, el Ministerio de Transportes plantea que las administraciones que resuelvan adherir sus sistemas de transporte a la tarifa plana —de 60 euros al mes, o 30 para usuarios jóvenes— tengan que permanecer en ella durante cuatro años. También indica que los gobiernos autonómicos y locales, y los consorcios de transporte, podrán incluir en el abono el transporte marítimo o fluvial y las líneas que funcionan en áreas rurales.

Pero desde la Xunta, que denuncia no haber recibido este borrador, lamentan «a falta de información e de lealdade institucional» por parte del Gobierno central y recuerdan que el Ejecutivo gallego ya dispone «dun sistema de bonificacións moi vantaxoso» para los usuarios del transporte público. Es el caso, señalan, de las tarjetas Xente Nova y +65, que permite a los menores de 21 años, y mayores de 65, realizar hasta 60 viajes al mes de forma gratuita. También citaron las 660.000 tarjetas de transporte que permiten acceder a las tarifas bonificadas en las líneas autonómicas de autobús y transporte marítimo, y de las que se benefician, cifraron, «o 82 % das persoas usuarias do transporte interurbano» a lo largo del 2025.