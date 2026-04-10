Vota y opina: ¿por qué crees que está subiendo el número de bajas laborales?

Dos trabajadores desbrozando en una imagen de archivo Ramón Leiro

El absentismo laboral se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad en Galicia. Según un informe elaborado por especialistas de las universidades de Santiago y Vigo, el absentismo laboral en la comunidad es superior a la media estatal «en todas as dimensións analizadas», y se sitúa en segunda posición en jornadas perdidas, duración de las bajas, prevalencia de los procesos de larga duración y proporción de trabajadores afectados. Solo en el 2024, la Seguridad Social y las empresas gallegas tuvieron que hacer frente a pérdidas superiores a los 2.000 millones de euros que, como consecuencia, representaron el 3 % del PIB de la comunidad.

En este sentido, la Xunta anunció un programa para desburocratizar y mejorar el control de las bajas, con la creación de unidades especializadas para la atención y control de aquellas por dolencias musculares, esqueléticas o de psiquiatría menor, que son las más frecuentes. Y tú, ¿por qué crees que está subiendo el número de bajas laborales?

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