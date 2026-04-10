Vota y opina: ¿por qué crees que está subiendo el número de bajas laborales?
GALICIA
Un informe de la USC y la UVigo concluye que el absentismo causa pérdidas de más de 2.000 millones de euros a las empresas y la Administración10 abr 2026 . Actualizado a las 13:20 h.
El absentismo laboral se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad en Galicia. Según un informe elaborado por especialistas de las universidades de Santiago y Vigo, el absentismo laboral en la comunidad es superior a la media estatal «en todas as dimensións analizadas», y se sitúa en segunda posición en jornadas perdidas, duración de las bajas, prevalencia de los procesos de larga duración y proporción de trabajadores afectados. Solo en el 2024, la Seguridad Social y las empresas gallegas tuvieron que hacer frente a pérdidas superiores a los 2.000 millones de euros que, como consecuencia, representaron el 3 % del PIB de la comunidad.
En este sentido, la Xunta anunció un programa para desburocratizar y mejorar el control de las bajas, con la creación de unidades especializadas para la atención y control de aquellas por dolencias musculares, esqueléticas o de psiquiatría menor, que son las más frecuentes. Y tú, ¿por qué crees que está subiendo el número de bajas laborales?
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