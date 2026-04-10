El plante a las peonadas deja en el aire 31.000 operaciones al año en Galicia

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

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Actividad en un quirófano del Chuac
Actividad en un quirófano del Chuac ANGEL MANSO

La renuncia masiva de los cirujanos a hacer horas extras para presionar al Sergas amenaza las listas de espera, que crecieron hasta 47.000 pacientes

11 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los médicos de los hospitales gallegos mantienen la presión hacia el Servizo Galego de Saúde con la paralización de las peonadas, las horas extras que el Sergas les paga de manera recurrente para que operen

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