El plante a las peonadas deja en el aire 31.000 operaciones al año en Galicia
VIGO / LA VOZ
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La renuncia masiva de los cirujanos a hacer horas extras para presionar al Sergas amenaza las listas de espera, que crecieron hasta 47.000 pacientes11 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los médicos de los hospitales gallegos mantienen la presión hacia el Servizo Galego de Saúde con la paralización de las peonadas, las horas extras que el Sergas les paga de manera recurrente para que operen