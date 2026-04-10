El Parlamento avala la hoja de ruta de Rueda para la segunda mitad de la legislatura

Pleno do Parlamento durante la sesión de este viernes del debate sobre el estado de la autonomía XOAN A. SOLER

El pleno del Parlamento gallego ha avalado este mediodía la hoja de ruta avanzada por el presidente Alfonso Rueda el pasado miércoles, cuya medida estrella es el plan de choque para combatir el fraude en las bajas laborales, pendiente ahora de pactarse ahora con los agentes sociales, y que ha suscitado ya el rechazo preventivo del Gobierno central por una posible invasión de competencias. La propuesta de resolución que el grupo mayoritario de la Cámara presentaba sobre esto ha salido adelante pesa a las contundentes críticas de la oposición —que acusa a la Xunta de ponerse de lado de las mutuas y las empresas— y con una redacción mucho más escueta que la había deslizado el jefe del Ejecutivo autonómico el miércoles, pese a que el PPdeG intentó negociar ayer hasta última hora una ampliación con el grupo socialista y el mixto.

Al plan de control de las bajas, se suma la ampliación del Bono Coidado y una reforma integral de la atención primaria para que los médicos dispongan de más tiempo por paciente (un área en la que también se recupera la dirección xeral que el propio PP había suprimido hace años).

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Como el año pasado, el PP ha pactado lo mínimo con la oposición. Los nacionalistas sí han aceptado una resolución de los populares para que Galicia asuma el control total de los fondos europeos en el próximo marco financiero, y el PP una del Bloque sobre recursos hídricos. Habría que remontarse hasta el año 2018 para encontrar otra ocasión en la que el grupo mayoritario de la Cámara aprobó directamente una resolución del Bloque. Fue con motivo de la Lei Paz Andrade.

El Parlamento ha aprobado este mediodía 52 propuestas de resolución, 40 de ellas del grupo popular (más de la mitad dirigidas al Gobierno central), sin que haya habido grandes acuerdos entre las fuerzas sobre los principales desafíos que afronta Galicia a corto y medio plazo, como la financiación autonómica, el refuerzo de la sanidad o las políticas de vivienda.

La última jornada del debate del estado del autonomía, en la que han intervenido las viceportavoces de los grupos de la oposición y el portavoz del grupo mayoritario, ha vuelto ha reproducir la visión irreconciliable de dos Galicias; la de un país institucionalmente estable que avanza, según los populares, y la de un territorio que retrocede donde se agrietan los pilares de su modelo de bienestar, como denuncia la oposición.

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La viceportavoz del Bloque, Olaia Rodil, ha vuelto a referirse a Alfonso Rueda como el «presidente do estancamento» y ha puesto el foco en la urgencia de blindar las políticas sociales, con especial énfasis en sanidad, vivienda y dependencia, y en la necesidad de poner los recursos y la riqueza de Galicia a favor de su desarrollo «para construir un país máis forte». Para la diputada «o presidente do estancamento só aplica receitas fracasadas que empeoran a vida dos galegos e só ofrece o espolio dos nosos recursos». Rodil ha comparado los anuncios de Rueda con los que en su momento hizo Feijoo con Pemex. «Das 4.000 novas vivendas de promoción pública prometidas en el 2024, só hai 485, incluíndo iniciativa privada», ha advertido la nacionalista.

La viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado al PP de «levar 17 anos destruíndo futuro» y demoliendo desde el 2009 los pilares del modelo de bienestar. «Nunca houbo tanta xente precisando unha vivenda accesible ou agardando por unha consulta de atención primaria», subrayó la diputada socialista, que afeó a la Xunta sus políticas constantes de caridad mediante la proliferación de bonos, instrumentos, dijo, que no generan derechos. Méndez ha ironizado que, ante el colapso de la atención primaria, solo faltaba ahora sacar «un Bono Saúde».

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha defendido que el debate del estado de la autonomía ha servido para evidenciar que, «fronte á crispación», el Gobierno de Rueda se presenta en «perfecto estado de revista», sin que ello implique que se pueda mejorar. «Vimos o modelo da Galicia do si e a Galicia do permanente non», dijo el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara. «Por iso levan vostedes estancandos 17 anos na bancada da oposición», insistió Pazos irónicamente en respuesta a la viceportavoz del Bloque, que se había a referido a Alfonso Rueda como el presidente «do estancamento». Pazos negó que el PP no tenga voluntad de pactar y puso como ejemplo la única resolución transaccionada con los nacionalistas, encaminada a exigir que Galicia tenga el control de todos los fondos europeos. «Cando fan vostedes propostas razonables se poden chegar a acordos», dijo.