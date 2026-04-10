Más de la mitad de los demandantes de vivienda son menores de 45 años

Imagen del nuevo edificio que se está construyendo en la avenida de Xuxán, en A Coruña, con fondos de la Xunta. ÁNGEL MANSO

Con la vivienda como principal eje sobre el que pivota esta legislatura, el presidente Alfonso Rueda aprovechó el debate de política xeral para anunciar nuevas medidas que atiendan a la creciente demanda de pisos de protección autonómica. Se elevará el límite máximo de renta hasta cuatro veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples). En la práctica, una pareja con un hijo no podía ingresar más de 2.250 euros brutos al mes para ser beneficiaria. A partir de ahora, el umbral sube a 3.500 euros. También se verán favorecidas las familias numerosas (su techo multiplicará ahora por 4,5 el Iprem), pero el principal foco está puesto sobre las personas de 36 a 45 años.

«A vivenda pública e protexida debe estar ao alcance de capas de poboación canto máis amplas mellor, tamén da clase media que en moitos casos se ve excluída doutras axudas públicas», subrayó Rueda. La Xunta constata que miles de gallegos, aun teniendo «soldo fixo e digno», son incapaces de acceder al mercado inmobiliario. De ahí que el Gobierno autonómico vaya a reservar el 30 % de las viviendas públicas a la venta a personas de entre 36 y 45 años, prestando especial atención a aquellas con hijos a cargo. Según estimaciones de la Consellería de Vivenda, la medida beneficiaría a 6.500 inscritos en el registro de demandantes de vivienda pública.

La medida se engloba en una estrategia de favorecer la emancipación de personas de rangos de edad más bajo. Así, desde el año pasado, el 25 % de los pisos a la venta y el 40 % de los que se ofertan en alquiler se destinan exclusivamente a menores de 36 años. La previsión de la Xunta es contar en el 2030 con un parque público de viviendas de 10.000 unidades, a las que sumará el desarrollo de suelo residencial para 25.000 pisos, 20.000 de estos protegidos. La mitad, según los anuncios efectuados desde el Ejecutivo gallego, se reservarán a menores de 45 años.

Y es un cálculo que responde al perfil del constante y diario aumento de inscritos en el registro de demandantes de vivienda. Según la información que constaba ayer en la web del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), el número asciende a 31.585. Son 170 más que hace una semana. Según la información que constaba ayer en la web del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), el número asciende a 31.585. Son 170 más que hace una semana. Los datos recopilados por la Consellería de Vivenda reflejan que más de la mitad de los solicitantes de vivienda son menores de 45 años. En concreto, el 56,7 % de las más de 23.644 personas que figuraban inscritas en el momento de analizar la demografía de los demandantes. La gran mayoría viven solos, y el 5,3 % del total no llegan a los 26 años.